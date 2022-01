¿Qué excusa van a poner ahora?

Después de hacer el agosto harán la vuelta al cole

Ayuso como reclamo

Privatizar el dolor

El miserable del día

Cuando apareció el Sida -y no se sabía a ciencia cierta si se contagiaba por la saliva, la sangre o lo que fuera- ¿qué tal si se hubiera exigido identificar, rastrear y aislar a los portadores?



¿Qué tal si se les hubiera impedido entrar en bares o viajar?



Pues eso€ https://t.co/FDHSdMHWic — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) January 10, 2022

Después de ver cómo la bajada de los precios de la electricidad coincidía con una menor demanda para calentar las casas porque Olentzero nos trajo un antinatural tiempo cálido, ahora nos preparamos paray necesitamos encender la calefacción. Así que nada tiene que ver con la forma con la que las compañías generan kilovatios y sí tiene que ver todo con la demanda de los mismos. Ya, que no cuela más el cuento de las eléctricas ni el del gobierno. Pero tampoco el de la Unión Europea. El lobby de la energía nos extorsiona.Después de conocer de primera mano la inacción del Gobierno con las eléctricas no espero gran cosa del anuncio de Pedro Sánchez sobre una futura regulación del. Ahora que los vamos a necesitar para aislarnos cuando la enfermedad sea leve, productores, distribuidores y vendedores aprovecharán para hacer sudespués de haber hecho el agosto en diciembre. A más de seis euros la unidad, el margen es mucho, me refiero al margen de indignación de la ciudadanía que sabe que en Alemania no llega a tres euros, por ejemplo.. Para llegar a esta conclusión me he basado solo en sus propias decisiones, empezando por la de prestarse a ser el delfín de Aznar y Cospedal, siguiendo por la elección de sus cabezas de lista (Díaz Ayuso, Álvarez de Toledo) y terminando, claro, por su intención de abrazar a Abascal cuando sea necesario.: el confinamiento le ha venido de perlas para no tener que esquivar el acto de Mañueco con la presidenta de Madrid (Martínez-Almeida sí ha tirado de excusa), pero esta situación de campaña y reclamo la ha generado él solito.No es menor el debate queha abierto sin querer:, al que ETA asesinó por ser concejal de este partido en Zarautz, incluso aunque el propio hijo de Iruretagoyena haya pedido expresamente que dejen de utilizar esa muerte? ¿Hasta qué punto la memoria del concejal puede ser recordada en contra de la familia? ¿Estamos hablando de un apropiamiento, de una privatización del dolor? Sin duda, hablamos de una cuestión muy delicada que tendrían quey al asesinado, básicamente.La caída en desgracia de Ciudadanos tiene que ver también con que intentaran colarnos a miserables como grandes aportaciones de los de Rivera a la política.estuvo poco en el Congreso, pero sigue empeñado en mostrarnos de qué madera está hecho con tuits como este: "Cuando apareció ely no se sabía a ciencia cierta si se contagiaba por la saliva, la sangre o lo que fuera,¿Qué tal si se les hubiera impedido entrar en bares o viajar? Pues eso€". Seguro que si hubiera habido vacuna entonces no estaría haciendo esas preguntas hoy.