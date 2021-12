Vacunarte o no es una preocupación de niños y niñas bien

Tonterías del primer mundo

Estoy hasta el coño de oír a los antivacunas hablar de una gran conspiración global para obligar a vacunar a todo el mundo cuando la mitad del planeta no puede acceder a las vacunas porque las acapara el norte global. Ser antivacunas es una pijada de ricos. — · Hibai Arbide Aza · (@Hibai_) December 15, 2021

Siguen entre nosotros

Se acuerdan cuando todos estos se iban a ir a Gab o Parler porque Twitter "les censuraba" y "no tenían Libertad de expresión"?

No se ha ido NI UNO

Y aquí los tienen vomitando odio e insultos

Ni Twitter los quería parar ni ellos querían irse a un sitio donde solo están ellos — mmadrigal (@SoyMmadrigal) December 13, 2021

De hecho, ganan

¿Un español, un voto?

Un cohete, una vida

. Solo quien tiene una situación laboral en la que puede esquivar el tema puede permitirse la disyuntiva. Es evidente. Pero Hibai Arbide va aún más lejos: "Estoy hasta el coño de oír a los antivacunas hablar de una gran conspiración global para obligar a vacunar a todo el mundo cuandoa las vacunas porque las acapara el norte global. Ser antivacunas es una pijada de ricos". De hecho, quienes se planteaban antes de la pandemia no vacunar a sus hijas e hijos lo hacían porque sabían que estaban en entornos seguros e higiénicos.Por desgracia, no cumplieron su palabra,nos lo recordaba estos días: "¿Se acuerdan cuando todos estos se iban a ir a Gab o Parler porque Twitter 'les censuraba' y 'no tenían Libertad de expresión'? No se ha ido ni uno. Y aquí los tienen vomitando odio e insultos. Ni Twitter los quería parar ni ellos querían irse a un sitio donde solo están ellos". Así es:, aspirantes a serlo y colaboracionistas que, siguiendo la ola trumpista (porque originales tampoco son), aseguraron queen otras páginas web. Pues no hay censura pero sí discursos de odio en Twitter.No solo la fachenda no se ha ido de Twitter, sino que está muy activa:, presentan como "exclusiva" en La Política Online, en una pieza que encabezan con el sobadísimo: "El mundo digital es hoy el epicentro de las campañas políticas". De los tres entrecomillados solo puede ser cierto el primero, y siempre en clave española, claro. Curiosamente, en Euskadi son los fascistas de aquí, los que justifican todavía hoy a quienes atentaban contra las y los que pensaban diferente, los más activos en las redes sociales, especialmente, en Twitter, como los de Vox.Lo mejor de la aparición de la alternativa conocida de momento como la dees que va a romper muchos mitos de los que se acusa a los llamados "nacionalismos periféricos": la sobrerrepresentación dede la que hasta el momentopuede jugar ahora en su contra. Una compensación totalmente lógica porque si se aplicase el famosísimo "un español, un voto", losmantendrían su representación pero la perderían las extensas regiones españolas con baja densidad de población por las que Casado solía presentarse, por cierto."Elsale caro: cada vuelo emite tanto CO2 como una persona en toda su vida". El titular de Xataka es de esos que te impidende buenos pensamientos, esperanza y reconciliación con el resto de gente del planeta. El egoísmo sideral de estos megamillonarios que lo son gracias a la economía virtual que permite el agigantamiento de empresas y fortunas, machacan los intentos que haré en mi vida, y los de toda mi familia, por un mundo más sostenible.. Nos conformaremos con mascullarlo.