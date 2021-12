Tan fiable como parecía

De todos los fenómenos políticos que he vivido uno de los que más me ha sorprendido es el de Foro Asturias. Más incluso que el extravagante GIL. Ahora leemos que "Francisco Álvarez-Cascos, debe ser juzgado por apropiación indebida de 300.000 euros del partido que él mismo fundó. (€) Incluye los 174.000 que Foro Asturias pagó a la exmujer de Cascos, María Porto, en concepto de alquiler de una sede en Madrid que nunca fue utilizada. (€) Y los casi 25.000 que el exministro facturó a su propio partido por los mítines en los que participó en 2011 y que camufló como conferencias. 'Fue una burla sin precedentes'" (EPE).



Si ellos lo dicen€

¿Qué sabré yo comparado con los analistas de publicaciones prestigiosas? Pues según InfoLibre: "Vox es un partido de 'extrema derecha' abonado al 'racismo', según The Economist. El semanario, considerado una biblia periodística en entornos liberales y conservadores, considera 'una paradoja' que a la formación de Abascal le vaya 'particularmente bien en áreas donde los agricultores dependen de trabajadores marroquíes y africanos para la cosecha'". The Economist también asegura que en España "el racismo 'no es un monopolio de Vox'" aunque "sí que se ha producido un aumento de ataques racistas".



La última de Trump

Esta sí que no me la esperaba por mucho que Donald Trump haya dado muestras de ser un irresponsable durante sus campañas y la legislatura como presidente de EE.UU.: "Donald Trump ocultó que dio positivo en coronavirus tres días antes del debate electoral con Biden" (Los Replicantes). Lo cuenta en un libro su exjefe de prensa, Mark Meadows, que explica que presentó una PCR negativa anterior. "Los rumores acerca de que el entonces presidente acudió siendo positivo fueron un tema constante" y "la Casa Blanca anunció que Trump había dado positivo en coronavirus justo días después".



Casi no es noticia, por desgracia

Estamos en medio de una pandemia mundial. En medio: ha pasado más de un año y medio que se nos ha hecho muy largo y nos queda, como poco, otro tanto para poder despedirnos de la mascarilla y volver a la normalidad. Para lograrlo (y me aferro a la idea de que lo conseguiremos) todas las medidas de prevención son pocas porque tenemos que convivir con el desarrollo económico, está claro, así que las 300 multas en una sola noche que la policía ha puesto en discotecas de Valencia no son un exceso. De hecho, me parece una cifra muy asumible, dada la irresponsabilidad generalizada allá y acá.



Un lugar al que emigrar

Parece imposible, pero así lo cuentan en Magnet: hay un lugar en la Tierra "donde los humanos más cercanos son los astronautas". Se trata del Punto Nemo, y el titular es llamativo, pero como explican en la célebre bitácora: "Mientras la ISS se pasea por la superficie terrestre a 400 kilómetros de altura, el Punto Nemo está a más de 2.600 kilómetros del punto terrestre más cercano. (€) Como acuñó célebremente el astrónomo Fred Hoyle, el espacio no es tan remoto: sólo son un par de horas al volante de un coche". Por cierto, "el Punto Nemo es el absoluto vacío del planeta. Situado sobre la Antártida", y no es el único espacio así de aislado.