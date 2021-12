Más lecciones, no, que me enamoro

Que los propios presos de ETA renuncien a los ogni etorris demuestra la autoridad y la responsabilidad de la izquierda abertzale a la hora de dar los pasos que les corresponden para la reconciliación. No reconocerlo es carecer de sentido de Estadohttps://t.co/1jcBVMJzxl — Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) November 29, 2021

La vía escocesa

¿Quién no lo haría?

El corte publicitario

Estoy aprendiendo cómo empezar con las criptomonedas con @BinanceES #BinanceForAll



I'm learning how to get started with crypto with @binance #BinanceForAll pic.twitter.com/3Km58KrnPG — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) November 24, 2021

Son víctimas

: no sabe cómo se escribe "ongi etorri" (él ha tuiteado "ogni") pero sí se atreve a hacer afirmaciones categóricas sobre "la responsabilidad de laa la hora de dar los pasos que les corresponden para la reconciliación". Y termina: "No reconocerlo es carecer de sentido de Estado". Quien provocó unapara ser vicepresidente del gobierno y solo un año después abandonó su cargo para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid no se corta en darnos lecciones sobre lo que es. Sería de risa si lo suyo, como lo de otros, no fuera colaboracionismo.Lo que diga, después de llegar a una que se mantiene en pie con la colaboración de todos los poderes del estado español, que han tapado las vergüenzas de su padre todo lo que han podido, me importa entre poco y nada. Pero sí lo hace que, en el mismo evento, "Pere Aragonès ha abogado por hacer posible quesea posible en Cataluña" (Vozpópuli). Es decir:entre los gobiernos. Un plan con el que no puedo estar más de acuerdo pero que supone un viraje importante para ERC y para quienes se les han arrimado.es un país industrial lleno decon mucha importancia. No pocos se mantienen o han mantenido abiertos durante décadas y en la dirección se han sucedido padres e hijas o hijos. Que eso pase no debería escandalizarnos, aunque solo sea porque ya lo hemos visto, pero si hablamos de millonarios la cosa parece que cambia porque la tentación de hacer el chiste en Twitter siempre está ahí.. Pero el propio Isla que solo era de "transición". Para él, el nombramiento de Ortega "es la culminación de mi compromiso con Inditex y con Amancio" (República.com). ¿Y qué?Tuits como el que han difundido, a modo de respuesta a, desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores, son los que, y no esos que intentan ser divertidos desde cuentas de multinacionales. El futbolista ha usado sus redes sociales y su nombre para dar a conocer a sus seguidoras y seguidores una empresa que opera con bitcoins, sin indicar se si trataba de publicidad (¿de verdad necesitan ese dinero?) o no, como tantos otros, como tantas otras veces. Ayer, por cierto, se celebraba el día del y la "influencer".Las y los integrantes deque estáncon coronavirus y sin vacunar son víctimas, víctimas de una desinformación interesada. Como interesados son quienes hacen negocio de la no-vacunación con remedios alternativos y libros que no deberían de ser publicados por peligrosos, y quienes quieren hacer política de lo reaccionario, sea lo que sea. También son víctimas otras que han protagonizado(Nius Diario). Ante la desinformación que mata, información: "El 80% de los ingresados en la UCI del Severo Ochoa son personas de mediana edad sin vacunar".