De falsos dilemas y falsedades

Las veces que haga falta

No es que en la CAV y en Navarra seamos más proclives a contagiarnos de covid o más irresponsables. Es simplemente que se hacen muchos más tests. — Miguel Aizpuru (@AizpuruSolano) November 19, 2021

Ridículos

Los TSJ de Navarra y de Cataluña no están por garantizar la libertad de creación artística en los karaokes.

Mal van. — Juan Ignacio Pérez Iglesias (@Uhandrea) November 25, 2021

Sobrevalorarse a sí misma

Esto también es cierto

Unpopular facts:



- Los pensionistas reciben mucho más de lo que cotizan

- Las nuevas pensiones son más altas que el salario más frecuente

- El riesgo de pobreza del resto de la población duplica el de los jubilados

- El Mecanismo de Equidad vuelca el coste en los trabajadores — Miquel Roig (@miquelroig) November 24, 2021

Una Navidad muy dura

Con el aumento de la vacunación y elel virus corre más. Era fácil deducirlo y es fácil entenderlo. Sucede de la misma manera en Euskadi, en la comunidad de Madrid y en Catalunya. ¿Por qué los números son peores aquí, entonces? Miguel Aizpuru lo explicaba muy bien y habría que retuitear su mensaje las veces que haga falta: "No es que en la CAV y en Navarra seamos más proclives a contagiarnos de covid o más irresponsables. Es simplemente que". Quien omite este principio, desde el periodismo o la política, no hace bien su trabajo, pero sí se hace un autorretrato.El premio al ridículo del año yo se lo daría al magistrado o la magistrada que escribió en el auto para desestimar el uso del pasaporte COVID en la CAV eso de que no se puede coartar la. Semejante chorrada también ha servido para que se hagan un buen selfie quienes tomaron la decisión y, más aún, quienes la defendieron. Y ha sido un gran recurso para quienes optan por reírse de las y los que restan gravedad a una pandemia mundial. Juan Ignacio Pérez ironizaba en Twitter: "Los TSJ de Navarra y de Cataluña no están poren los karaokes. Mal van".La salida dedel ayuntamiento de Madrid, después de haber despedazado su propio equipo de gobierno, me invitó a pensar que igual habíamos sobrevalorado a la jueza progresista. La presentación de su libro, en la que estuvo "arropada solo por los ediles de Recupera Madrid" me empuja a pensar que, sobre todo,: "La exalcaldesa critica con dureza a los nuevos partidos y ve con esperanza el proyecto de la vicepresidenta segunda" (Vozpópuli). Por supuesto, el único partido bueno de los nuevos es el suyo. No podía ser de otra manera. ¡Ay, cómo es la pureza!El principal problema de las pensiones es quey asegurar las de mañana no son suficientes. Y eso no se arregla apretando más a pagadores y asalariados, o a autónomos, sino. Partiendo de esta base, no podemos olvidar los hechos reales pero impopulares que tuiteaba Miquel Roig: "Los pensionistas reciben mucho más de lo que cotizan. Las nuevas pensiones son más altas que el salario más frecuente. Eduplica el de los jubilados. El Mecanismo de Equidad vuelca el coste en los trabajadores".¿Preocupado porque el juguete que su hija ha pedido a Olentzero no está en ninguna tienda? ¿Harta de esperar a que le entreguen el coche que compró hace meses y que no hace más que retrasarse por la? ¿Los electrodomésticos no acaban de llegar y tienen la cocina patas arriba? Peor lo están pasando las y "los superricos:de lujo para todos" (Magnet). ¡Qué tragedia! El problema es que en plena crisis sanitaria y económica, "aumentaba el número de superricos" y, claro, ahora no hay exclusividad para todos. Ya sabemos dónde está nuestro dinero.