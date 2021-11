El PP comparte amenazas de muerte

Movilización Popular

Amenazas intolerables

Al grupo municipal del PP en el ayuntamiento de Valladolid le parece justificado que un tuitero anime a tomar el Ayuntamiento y me asesine. Han perdido el juicio y el Norte hace mucho tiempo. Pero esto rebasa ya todos los límites de lo tolerable en democracia. pic.twitter.com/s3mf4ZSMuv — Oscar Puente (@oscar_puente_) November 19, 2021

Simón y el pasaporte covid

Rita la Cantaora

Casposa reunión

Es necesario ser tan cutres? No puede tener un teléfono inalámbrico o uno bonito clásico y no esa cutrez de teléfono con esa mesita. Y ya que estamos, arreglar los bajos del mantel (o directamente quemarlo)? ????? #alertacaspa #escenografia pic.twitter.com/2HSwIzOcjA — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) November 18, 2021

El Partido Popular se echa a la calle a protestar contra el ejecutivo, invita a las movilizaciones y se unirá a diversas convocatorias contra el gobierno de Sánchez. Dentro de la formación conservadora se han dado cuenta que, en su espectro electoral, las. El enfado de sus votantes lo aprovechaba la ultraderecha para sumarlos a sus filas, paseando su desencanto por las avenidas de algunas ciudades, sobre todo en su bastión madrileño. En suque se sientan abandonados por el gobierno, los populares se van a reunir con agricultores y ganaderos.Hay ciertos límites que no deberían sobrepasarse nunca. Laprovoca salidas de tono y en algunos casos. Un mensaje de Twitter en el que se anima a tomar el consistorio de Valladolid yes un hecho denunciable, creemos que incluso ante la fiscalía. Lo más grave es que ese contenido lo comparte el grupo del Partido Popular de la citada localidad. Por supuesto que el primer edil, Oscar Puente, ha respondido considerando quey que "rebasa ya todos los límites de lo tolerable en democracia".El Gobierno vasco solicita a los tribunales su amparo parapara acceder a eventos, restaurantes y discotecas, media Europa impone medidas más duras, incluido el. Mientras tanto,, responsable gubernamental de la gestión de la pandemia, famoso por sus fallidos vaticinios, afirma en una jornada médica: "¿Si todo el mundo está vacunado, para qué necesitas saberlo cada vez que entras a un bar?". La respuesta es sencilla, hay un, cada uno de ellos que se inocule el suero justificará el éxito esta medida.No abandonamos al doctor Simón, ni el congreso de Toledo donde nos ha regalado una frase que quedará para la posteridad, "El problema es que un científico expuesto a esa presión, en muchos casos, por muy bueno que sea, va a acabar diciendo". El acoso al que, en algún caso, ha sido sometido le ha pasado factura. Nadie esperaba una pandemia mundial y le ha tocado una tarea complicada. Eso sí, si hablamos de presión debemos recordar a losque han surfeado todas las olas y sufrido todos los embates de la enfermedad.Una reunión del gobierno español con Felipe VI se puede mirar desde muchas perspectivas, aunque admitimos que hay una que nos ha sorprendido. Cuando una experta en lenguaje visual como herramienta de comunicación política, como, creadora de la, analiza la imagen nos muestra un panorama distinto y destaca su tono casposo. Según ella, chirría una mesita auxiliar con el teléfono más cutre del mercado, "no pueden tener un teléfono inalámbrico o uno bonito clásico". Por no hablar de la pieza de tela que cubre la mesa, " ya que estamos, arreglar los bajos del mantel (o directamente quemarlo)".