NO me vuelven los ojos a las órbitas. La portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, sostuvo ayer, en relación a la situación del covid-19, que el Gobierno vasco "vuelve a medio echar la bronca a la ciudadanía porque no cumple no sabemos con qué requisitos". ¿De verdad Iriarte no sabe esos requisitos –distancia y mascarilla–? Se trata de bienquedar aun a costa de desinformar. De convertir en inocente al irresponsable. Por eso luego equiparó el fin de la emergencia sanitaria con "la carta libre para que pueda moverse aquí y allá, con naturalidad" la ciudadanía. Peligrosa fake.