Madrid tira a la basura más de 100.000 vacunas anticovid

Cariño y respeto

La entrevista amable

El Hormiguero deberá emitirse con el rótulo ESPACIO PUBLICITARIO tras la entrevista a Ayusohttps://t.co/qEz1UoIFlp — El Jueves (@eljueves) November 10, 2021

Vacunas caducadas

Primer borrador climático

Orden en el Barcelona

La entrevista deo, en el exitoso programa televisivo,, auguraba jugosos titulares y revuelo en las redes, y así ha sido. Al margen del bloqueo al secretario general de su partido en su Whasapp, nos llamó la atención su respuesta ante la negativa a investigarde ancianos madrileñas. Afirmó que "se trató a cada cadáver con cariño y respeto" y que "todas las personas murieron de la mano de un sanitario, en su casa o en una residencia". La investigación no se centraba en el trato a los fallecidos sino en averiguary si se podían haber evitado.Lasa la presidenta de Madrid también estaban previstas. Desde el momento de la entrada contaba con un público sospechosamente entregado a su favor, como si lo hubieran seleccionado para la ocasión, lo que no dudamos que ocurrió. La conversación no pudo ser cordial, estaba claro que. La revista satírica El Jueves publica en Twitter un irónico y atinado mensaje, "El Hormiguero deberá emitirse con el rótulo espacio publicitario tras la entrevista a Ayuso". La rentabilidad política que le sacará al diálogo con Pablo Motos no tiene precio.Mientras la responsable de la Comunidad se divierte en un programa de televisión junto a una hormigas de peluche,contra la Covid-19, ya que han caducado sin ser administradas. La buena gestión se demuestra con hechos, no con sonrisas televisivas, gritos de "libertad" y eliminación de impuestos. Por supuesto que achacan estas cifras a la. Aunque si recogemos el dato de Euskadi, recibidas de la misma manera y en los mismos plazos, comprobamos que los sueros caducados sin inocular ascienden a 38, sin un solo cero de más.El primer borrador sobre las medidas a adoptar en laya está sobre la mesa. En días pasados, hemos comentado que de inicio hay países que ni siquiera contemplan firmar ningún tipo de compromiso. Al margen de estos, las presiones de las empresas más contaminantes y el boicot sistemático de algunos estados, ha convertido este documento inicial en una serie decomo, por ejemplo, "llamar a las partes a acelerar el fin del carbón y los subsidios a los combustibles fósiles". La mera mención de estos carburantes ya es un, aunque veremos si queda plasmado en el acuerdo final.La llegada deha tenido un consecuencia inesperada. Retornamos al programa estrella de Antena 3. Estaba anunciada a bombo y platillo la presencia dela próxima semana. Al nuevo responsable de la dirección del equipo, antiguo compañero del central catalán, no le ha temblado el pulso a la hora de gestionar la agenda de sus pupilos y. Las citas extradeportivas y la intensa vida social de alguno de los componentes de la plantilla, especialmente del marido de Shakira, no son compatibles con un deportista de élite.