Gabriel Rufián, educado e irónico

Espera médica

- ¿Es usted de aquí de Madrid?

- Sí.

- ¿Y va usted a pedir cita para el especialista?

- Sí, ¿por qué?

- Nada, cosas mías. pic.twitter.com/X9j0rnlxaE — CELESSON (@chemapizca) November 5, 2021

Libertad sin solidaridad

Eliminar todos tus impuestos propios mientras tienes un sistema sanitario público en los huesos con enormes carencias€



€pero luego reclamar a papá Estado más financiación y hacerse el patriota con ello ??



Patriotismo es PAGAR IMPUESTOS y tener servicios PÚBLICOS de calidad ?? — Jon Arregi (@JonArregi) November 6, 2021

Lógica aplastante

Si estás detrás como quieres que te vea Pablo? https://t.co/Pb9AZbkkW8 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 4, 2021

Lola Herrera, insultada

#SABADODELUXE

A ver, pijoprogres, Lola Herrera y Jorge Javier, que no nos hace falta que vosotros le votéis a la derecha. Vosotros seguid votandoles a la izquierda, apesebrados. Seguir votandole al psicópata del Falcón, por cierto, socios de ETA. — Carmen (@perezlealypunto) November 6, 2021

Machismo en Estudio Estadio

Queridas periodistas deportivas: que dicen que si no estáis en las tertulias deportivas es porque no existís. Que hay que esperar un tiempo a que os vayáis incorporando 'al mercado'.



Excusas inadmisibles en TVE https://t.co/Gjk0ThTviB - Pantalla Planas en @mundodeportivo pic.twitter.com/XZkrnh1m3C — Mònica Planas (@monicaplanas) November 4, 2021

Las, para una cita con un especialista, alcanza enla cifra record del medio millón de personas. Bien es sabido que el retraso en este tipo de consultas lleva acarreado unde graves enfermedades. La tan proclamada libertad no debía incluir el ámbito sanitario, se debía referir únicamente al derecho a acudir a una terraza a tomar unas cañitas. En las redes, con mucho humor negro, vemos la imagen de la muerte acompañada de: ¿Va usted a pedir cita al especialista?, la respuesta positiva de un transeúnte madrileño: Sí, ¿por qué?, es respondida por la parca con un simple: Nada, cosas mías.Mientras esperan, y desesperan, los madrileños a que llegue su hora de visita médica, el experto en marketing y comunicación,, comparte una interesante reflexión. Destaca la incongruencia de anunciar una mayúsculas, mientras "tienes uncon enormes carencias". Con el añadido de que después vas a "reclamar a papá Estado más financiación y hacerse el patriota con ello". Como bien destaca, "patriotismo es pagar impuestos y tener servicios públicos de calidad". Llegados a este punto podemos afirmar quetiene otro nombre, egoísmo.El ansia provocadora de algunos, especialmente los que se escoran a la derecha, atacando a todo lo que se aparte de su ideario, se ha convertido en norma entre la clase política española. El último ejemplo lo encontramos en el diputado, renegado de Ciudadanos,. Sin razón aparente, comparte una imagen suya con la, e interroga a Gabriel Rufián por si le gusta y le advierte que: "Me tienes dos escaños atrás, te vas a hartar de verla". Con inteligencia, educación y sobre todo ironía, contesta el político de ERC con una lógica aplastante: "".Una tormenta arrecia en las redes sociales, las declaraciones de la, en Tele 5, han escocido a los seguidores de la derecha y a los del abismo ultraconservador. Calificar como genocidio lo sucedido en lasha sido una de sus perlas. Sin embargo, lo que más ha molestado ha sido su afirmación de que no comprende. Inmediatamente se han lanzado en Twitter para cargar contra la eterna intérprete de "Cinco horas con Mario". Con su habitual falta de respeto por bandera, lale ha dedicado todo tipo de lindezas.La incorporación de laha sido una batalla que han conseguido superar con gran esfuerzo. Pensábamos que lejos quedaban aquellos tiempos en los que se criticaba a cualquier medio por incorporar a una periodista en una retransmisión de fútbol. Sin embargo, vemos que. El director del espacio "Estudio Estadio", Juan Carlos Rivero, afirma en una entrevista que no cuenta con ellas en sus tertulias porque hay "menos mujeres disponibles" y que "sólo es cuestión de tiempo que la mujer se vaya incorporando". La periodista,, le responde en Twitter que son