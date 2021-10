Sin Twitter este fenómeno político no sería posible

El mismo rasero

Te pones al día, y a seguir

No me quedó claro si lo que "no debía haberse producido" era "el dolor causado" (eufemismo para la violencia) o las circunstancias que justificaban la violencia hasta ahora para ellos. — Daniel Innerarity (@daniInnerarity) October 19, 2021

¿Pero qué€?

Ayuso, sobre la abolición de la prostitución: "Yo lo que veo es la nada. Es el mismo camino de siempre. Destruir empleo, dividir a España y más socialismo" pic.twitter.com/rO10F2nLur — El HuffPost (@ElHuffPost) October 18, 2021

No puedo estar más de acuerdo

Se está dando mucha tribuna a simplezas que hasta hace poco solo se oían en las barras de los bares. — Alejandro Izaguirre (@alexizag) October 18, 2021

Un mundo menos virtual, por favor

¿Cuándo miente, cuando dice que no habla con el lehendakari Urkullu o cuando se saludan afablemente (como tiene que ser) si coinciden en un estudio de radio? ¿Cuándo dice que intentará aliviar el sufrimiento de las víctimas de ETA o cuando justifica que haya "ongi etorris" ocupando nuestras calles? Personalmente,y, sobre todo,o de la empatía con quien ha sufrido que un atentado terrorista segase la vida de un familiar en una lotería injustificable. Lo otro, el enfrentamiento agrio e impostado y la solidaridad con el victimario, me sobra siempre.Lo siento, no voy a aplaudir a Arnaldo Otegi y Arkaitz Rodríguez porque ha producido quien ellos mismos siguen justificando. Sigo teniendo dudas respecto a la pomposa declaración del lunes, como: "No me quedó claro si lo que 'no debía haberse producido' era 'el dolor causado' (eufemismo para la violencia) o las circunstancias que justificaban la violencia hasta ahora para ellos". Y en el mejor de los casos, aun dando todo por bueno, creo quese han puesto al día en parte, y ahora, que continúen.Este tuit dese comenta solo: ", sobre la abolición de la prostitución: 'Yo lo que veo es la nada. Es el mismo camino de siempre. Destruir empleo, dividir a España y más socialismo'". Pero como yo tengo que completar los caracteres de la caja del periódico, añado que la presidenta de la Comunidad de Madrid logra sorprenderme casi cada día son sus declaraciones. Pero si alguien me sorprende es quien se las compra, quien las comparte, quien las siente como de su ideario, quien decide que si sigue así volverá a depositar su papeleta en las urnas. Sigo pensando queContinúo con mi idea:ha conseguidoque sin esta red social tendrían serios problemas para no ser tachados de fantoches en el estrado. Y ha hecho que las y los periodistas (las y los principales culpables de que una red social minoritaria tenga tanta visibilidad) caigamos una y otra vez en las trampas que nos tienden con los temas y los enfoques. Sabiendo esto (y cayendo en el error no pocas veces), no puedo estar más de acuerdo con Alejandro Izaguirre, precisamente, en Twitter: "Se está dando mucha tribuna a simplezas que hasta hace poco".Pero no solo es la política o la notoriedad deque en Twitter se han hecho un hueco: la economía mundial es más volátil que nunca por culpa de Internet, de los anuncios y hasta de un sistema de inversiones insostenible (y eso lo sabemos todas y todos: quienes venden y quienes compran esperando beneficios rápidos). Por ejemplo, "Tesla prometió hace cinco años un Autopilot de conducción autónoma nivel 5: aún no ha cumplido y hay clientes dispuestos a demandar" (Motorpasión). ¿Importa a alguiensi hace 5 años Tesla se dispararía con ese anuncio? Pues debería.