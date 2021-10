La normalidad de toda la vida en España

Por supuesto, se libra

Para sus movidas

Lo importante no es si Margarita Robles daba fondos reservados a la Casa del Rey en metálico o en talones La cuestión es ¿Por qué y para qué Zarzuela recibía 5 millones de ptas al mes de fondos reservados? https://t.co/VgoFrwDR2c — Eider Hurtado (@EiderHurtado) October 4, 2021

Guerra sucia

Y va Luis Enrique y dice€

Luis Enrique: "No os leo porque creo que sé más de fútbol que la mayoría y porque tengo más información que vosotros. No hay una opinión que pueda leer que me pueda interesar. No tengo noticias de las críticas porque no leo, no os escucho... Confío en lo que traigo". — Rubén Uría (@rubenuria) October 5, 2021

La España facha, hoy

Hola @CulturaRM_, ¿os puedo preguntar qué os ha llevado a apoyar este evento? ¿Y al @PuertodeCtg? Más que nada por saber cómo decidís qué proyectos apoyar siendo instituciones públicas, para tomar nota y tenerlo en cuenta.



El evento es real: https://t.co/PKAnChdEZB pic.twitter.com/NWeqQMuwyW — Sergio Merka (@sergio_merka) October 5, 2021

Lo único que generaba cierta curiosidad era saber cómo, pero quese libraba de todas las que ha preparado algunos lo teníamos clarísimo. La operación "Campechano Manquepierda" ya ha empezado: "La Fiscalíala investigación sobre el rey emérito" leemos en El Periódico de España, esa nueva publicación que, precisamente, progresista no parece. El tuitero Niporwifi, que escribe unos hilos estupendos sobre las distintas mafias (ETA, incluida), concluía: "Se acepta que el Rey Emérito, algo que no va a cambiar".Conocemos esto la misma semana en la que nos hemos enterado de que, según el Abc, la actual ministra de Defensa,, era la encargada demensuales en metálico a Zarzuela cuando era la número dos de Interior, entre 1994 y 1996. 60 kilos de los de antes al año, billete sobre billete, de los. La periodista Eider Hurtado hacía en Twitter las preguntas pertinentes: por qué y para qué. Pues para las movidas de Juan Carlos I, y en este genérico que cada uno se haga la idea que le dé la gana porque está claro que los poderes ejecutivo y judicial no van a investigar nada.La documentación a la que ha tenido acceso el Abc, además de los 60 millones anuales de los fondos reservados que recibía Zarzuela en efectivo, incluye cómo"desveló elen la etapa de Corcuera". El exministro español de Interior "explicó en el Cesid la muerte de un cartero de 22 años al doblar un sobre remitido a un miembro de HB".y ninguna consecuencia, como sugiere Jesús Barcos en Twitter: "¿Provocará alguna sacudida, algún temblor?". De momento, nada de nada. Más tierra sobre un tema que es un escándalo sin fecha de caducidad.Dicey recoge Rubén Uría en Twitter que: "No os leo porque creo que sé más de fútbol que la mayoría y porque tengo más información que vosotros. No hay una opinión que pueda leer que me pueda interesar. No tengo noticias de las críticas porque no leo, no os escucho". Pero Luis Enrique sí cobra lo que cobra porque. Para eso sí somos majos, al parecer, para el resto, no. Por cierto, la mayoría de la prensa sabe más que él de comunicar (está claro, porque es difícil ser más torpe), y espero que no se le ocurra hablar de política o la pandemia, ¿o sabe más que los expertos?En resumen, que en cuanto dijeron que volvía lahemos vuelto a hablar de Juan Carlos I, de dinero, de fondos reservados, de guerra sucia o de fútbol de sol y sombra y Farias. Unos temas, por cierto, que seguro queque mañana se reunirá en Cartagena para. Un grupo de retrógrados insoportables que no pasan de ser el hazmerreír de todos menos quienes se identifican con la España más casposa, pero que han conseguidopara su evento de autoplacer, como denuncia Sergio Merka en Twitter.