Policías de la libertad

¡Se acabó el coronavirus!

???? OFICIAL ????



?? 100% DE PÚBLICO EN LOS ESTADIOS de FÚTBOL a partir del 1 DE OCTUBRE.



?? 80% en el baloncesto.



?? Ahora sí que sí€ ¡VOLVEMOS! ?? pic.twitter.com/DJNXo5MdDL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 29, 2021

Leo: "Habrá aforo completo en los estadios pero con distancia mínima de 1,5 metros"



Una pregunta; si la distancia entre asientos es de 30 cms (+/-) ¿a qué se refieren con aforo completo? — ?? El DiSputado® (@NoSoyLaGente) September 29, 2021

A ver, que a veces llevo mascarilla por la calle porque me da pereza quitármela en los cinco minutos que hay de la salida del metro a mi casa o porque voy a entrar a una tienda o whatever, relajad la raja. Los de "tenéis un trauma" ya lucís peor que los polis de balcón del 2020. — albertpelias (@albertpelias) September 28, 2021

Ya no hay covid: el Consejo Interterritorial de Salud ha decidido que, mañana, sol y buen tiempo. Espera, que me lío: la asamblea de majaras se ha reunido para acordar que eles el viejo, esto es, del 100%, pero siempre que haya un espacio de 1,5 metros entre persona y persona. Dada la claridad del anuncio en general, no sé si ese metro y medio tiene que guardarse también cuando los jugadores hagan una barrera, en el área pequeña cuando se saque un córner o en las colas del baño y los ambigús. Pero el mensaje ha quedado claro:La contradicción evidente, en la que todo el mundo ha reparado, al parecer, fuera de ese consejo interterritorial y de quien se apresuró a transmitir la noticia a primera hora de la mañana de ayer, sigue sin respuesta. G, que ha vuelto a poner la cara para que se la partan, ya ha avisado que en la CAV nada cambia hasta quela semana que viene. El propio Gobierno Vasco probó el sabor, al final del confinamiento, de medidas que se contradecían a sí mismas, y aquello fue criticado. Correcto. Lo que no podemos es criticar también que se tome la decisión sin prisa.Héctor de Miguel, más conocido como, ha borrado el tuit en el que advertía que, o se levantaban las restricciones, o "se vienen cositas", jugando con esa expresión tan cutre como de moda. Quiero entender que el humorista avisaba de un modo genérico del. Pero su alerta estaba mal planteada (por algo la habrá borrado): ese enfado coral no puede ser alentado ni justificado. Al contrario: ante el mismo, explicaciones, esfuerzo y denuedo para que quede claro quey que las medidas están tomadas para pararla, no para pararnos porque sí.Solo puedo aplaudir este tuit de: "A ver, que a veces llevo mascarilla por la calle porque me da pereza quitármela en los cinco minutos que hay de la salida del metro a mi casa o porque voy a entrar a una tienda o whatever, relajad la raja. Los de 'tenéis un trauma' ya lucís peor que los polis de balcón del 2020". No, no vamos a quedarnos tontos por, ni por tardar un mes más en ocupar todos los estadios (que no se llenan ni aforados), ni si no bailamos en un bar este fin de semana después de bajarnos una botella de Larios en el parque. Los listos, esos sí que han demostrado que son tontos.No falta mucho, solo unos días, para queque esta pandemia mundial nos ha arrebatado: vamos a volver a vernos las caras, vamos a volver a tocarnos, vamos a volver a beber de pie y a saltar en un concierto. Y lo podremos hacerque, probadas con mucha precaución, sustituirán al resto de medidas. Y si alguien no se ha vacunado aún que piense que va a estar absolutamente expuesta o expuesto al virus. Por extensión, quien sugiera que no es necesario vacunarse cargará con muertes concretas en su cuenta. Y no vamos a olvidarnos jamás de ello.