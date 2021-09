Ayudados, sí. Subsidiados, depende

"La gran renuncia" también es real

Una verdad incómoda

La gestión de las expectativas

Uno de los elementos más críticos en comunicación política es la gestión de expectativas.



Si nos pasamos de frenada con declaraciones grandilocuentes que afectan al bolsillo real de la gente real y no se cumple de forma inmediata lo anunciado tendremos problemas. https://t.co/o7k5QX5tAt — César Calderón Avellaneda (@CesarCalderon) September 15, 2021

Y también los contenedores

El planteamiento que han hecho enme incomoda, pero creo que lo hace precisamente porque tiene parte de razón: en el blog explican cómo, a su juicio, "laspara empresas y autónomos siguen castigando a los buenos gestores". Soy de los que cree que pedir una ayuda siempre es duro y difícil, pero también he visto que algunos lo hacen sin mucho problema. Es la diferencia entre quieny quien puedetranquilamente. Sin vendas ni caretas: ambas tipologías existen, conviven y, por desgracia, los desvelos de la primera pagan la calma de la segunda.Enhay mar de fondo: no se trata ya solo de losafectados negativamente, según el expresidente, por la globalización. Ya en 2019, antes de la pandemia, se empezaba a hablar dey ahora, con el regreso a la actividad, la posibilidad de que grandes grupos poblacionales dejen sin mano de obra territorios extensos es una realidad: la precariedad, especialmente bien delimitada en EE.UU., por lo que parece, empuja a asalariados y autónomos a. Es el resultado de un sistema neoliberal en el que ni las ayudas ni los subsidios son opciones reales.aborda en El Periódico un tema interesante pero no entra en el fondo de la cuestión:cuando dejan de serlo, normalmente, cuando se incorporan a consejos de administración o despachos por sus agendas, o cuando acaban en el opaco consejo de estado. Pero son muchas y muchos más, literalmente, con la amenaza del señalamiento: las sombras de las puertas giratorias, el amiguismo o el enchufismo, persiguen injustamente a políticos que tienen el mismo derecho que cualquiera a cambiar de trabajo e incluso ir a mejor.Parece que ensiguen sin dar la importancia que tiene a la: que sus principales líderes actúen como la casta que tanto criticaron tiene una relación directa con losque van acumulando, aunque sigany, en general, siempre a los demás. Y parece que en el PSOE algo se les ha pegado: el precio de la luz a partir de esta semana, después de los grandes anuncios de la pasada, puede ser una losa difícil de levantar. El lío con los tramos horarios que el gobierno ha montado por su propia cuenta no va a ayudar, precisamente.La crisis que estamos viviendo tiene una naturaleza (una pandemia) y un ritmo de descenso y, esperemos, ascenso, absolutamente excepcionales. Y también tiene otros componentes particulares, como hemos visto, como la globalidad de la misma y que han aflorado problemas larvados: la precariedad en EE.UU., el Brexit, o elpor culpa de un sistema que beneficia sobremanera al productor y penaliza inexplicablemente al consumidor. Pero aún hay más: combustibles (gas), microchips (que afectan a la automoción) y, ahora, hasta, lo que nos afecta directamente mucho más de lo que podría parecer, según Motorpasión.