Perdón, señorías

CON la venia, señorías. Ustedes, componentes de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior vasco, han salido en (auto)defensa del magistrado Luis Garrido ante los "ataques personales" que –se intuye– ha sufrido. Si es así, reciba el juez toda mi solidaridad. Otra cosa es que sus señorías entiendan que ciertas críticas a sus decisiones no son "legítimas". Yo mismo escribí ayer en estas páginas una columna dura con Garrido. No un ataque. Creo que es mi obligación como ciudadano y periodista. No son ustedes intocables. No "deslegitimen" a los políticos y analistas que ejercen su trabajo.