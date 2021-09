Si pago impuestos, trátame como a un adulto

En diferido. La venganza

Homófobos señalados

El Parlamento Europeo aprueba con 387 votos a favor que las familias y parejas LGTBI tengan reconocidos los mismos derechos en todos los países miembros de la UE.



PP se abstiene. Vox vota en contra.

Se comenta solo. — Idoia Villanueva (@IdoiaVR) September 14, 2021

Podemos sí puede

Ay, la oposición

"Ciertos partidos de la oposición no han sido capaces de resistir la tentación de aprovechar esta crisis para conseguir lo que no logran a través de la competición política normal". @daniInnerarity.



Una práctica que perjudica a tod@s porque erosiona la confianza en lo público. https://t.co/XMCZkde3EU — Imanol Lasa Zeberio (@ImanolLasa) September 14, 2021

Manda el prestamista

Lo que temíamos se ha ido cumpliendo paso a paso, como en un thriller bien hilado del que intuyes el final pero con el que disfrutas viendo que la historia ratifica todas tus deducciones. Así,, el gobierno español ha reaccionado tarde, las eléctricas reaccionaron rápidamente y con amenazas, y finalmente confirmamos que la idea de este gobierno paraes la misma que la de sus predecesores: diferir el ahorro actual a momentos en los que creen que la materia prima bajará de precio. Nada nuevo bajo el sol: el sistema prevalece y realmenteLa eurodiputada navarra por Podemos,, señalaba debidamente la homofobia por acción u omisión en España: "El Parlamento Europeo aprueba con 387 votos a favor que las familias y parejas LGTBI tengan reconocidos los mismos derechos en todos los países miembros de la UE.. Vox vota en contra. Se comenta solo". Volveremos a ver el logo del PP fundido con la bandera arcoíris, escucharemos a Díaz Ayuso hablar de libertad y a Casado, de derechos, pero la realidad es que en el PPni siquiera como idea. Lo de Vox no sorprende, pero sí sirve de recordatorio.Mientras las eléctricas nos mean encima con la luz encendida y, en Catalunya, Aragonès desprecia el diálogo con Turull y Sànchez, en el Congreso se ha montado otro trifachito: "PSOE, PP y Vox rechazan que el Congreso investigue todo el dinero público que". Lo más curioso de esta noticia que no sorprende a nadie es que Podemos se sumara a la lista de formaciones que "solicitaban crear unatodos los gastos imputables a las arcas públicas". Pero, ¿Podemos no está en el gobierno? Entonces sí puede señalar e incluso parar todo lo que se sufraga desde los ministerios a la Casa Real.Podemos quiere ser oposición y gobierno, y eso es imposible, como bien saben en Bildu. No es menos cierto que en los últimos años, entre recuperación económica y pandemia, ha sido, y seguirá siéndolo durante la nueva recuperación postpandémica. Al respecto de la labor de los oportunistas, Imanol Lasa recuperaba en Twitter las palabras dea Javier Vizcaíno para que resuenen: "Ciertos partidos de la oposición no han sido capaces de resistir la tentación de aprovechar esta crisis para conseguir lo que no logran a través de la competición política normal".Desde que se repartió la pasta hemos vistoy las dos, preocupantes: primero, su intención de retirarse en menos de 10 años (aunque el acuerdo abarque 50) y traspasar la deuda a Goldman Sachs. Y ahora, según Vozpópuli, "presiona apara que reduzca". Evidentemente,quiere que quien se ha llevado su dineropara devolvérselo, y si para eso tiene que influir en que otros miren para otro lado, lo hará sin que le importen las consecuenciascon aún más ventaja.