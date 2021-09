Para lo que han quedado

Permach se hace mayor

-Han cerrado una semana la planta de Mercedes.5000 personas a casa

-Si pero los jóvenes, el botellón..

-El precio de luz alcanza máximos históricos

-Si, pero las no fiestas, el botellón..

-Ha subido el paro en agosto

-Si, pero el botellón..



No es el botellón es #AgendaSetting — joseba permach martin (@jpermach) September 2, 2021

Cuando crees que todo es un servicio

La primera semana de septiembre es especialmente complicada para la conciliación.



Los padres volvemos al trabajo y nuestros hijos siguen de vacaciones. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Con quién les dejamos?



Los coles deberían terminar el 30 de junio y empezar el 1 de septiembre. — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) August 31, 2021

Nos toman el pelo

Los impuestos que va a eliminar, suponían 3,4 millones de € a la Comunidad de Madrid. Es un impuesto sobre la instalación de máquinas recreativas en hostelería y el impuesto sobre Depósito de Residuos. Buena propaganda para un 1 de septiembre con la luz más cara de la historia. https://t.co/Dar9NYchH3 — NIPORWIFI © (@niporwifi) September 1, 2021

¿La oficina del español o de "lo español"?

Descansa en paz, Olatz

El cáncer es una grandísima puta mierda. — Olatz Vázquez (@OlatzVazquez) July 11, 2021

Muy lejos quedan los tiempos en los que, el portavoz capaz de no cambiar el gesto ante atrocidades recién sucedidas en una rueda de prensa cargada de rabia contenida entre los periodistas. Hoy, Permach es, el que todo lo mezcla (una crisis de componentes mundial, una subida de la luz que solo puede contener el gobierno español y que la CAV no depende del empleo estacional en agosto) para seguir dando argumentos que justifiquen elen esta semana en la que tantos nos hemos preguntado qué es ser miserable.El que fuera vicepresidente de la comunidad de Madrid se preguntaba y respondía esta semana en Twitter: "Los padres. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Con quién les dejamos? Los coles deberían terminar el 30 de junio y empezar el 1 de septiembre". Qué suerte tiene, que cuenta con dos meses de vacaciones, y qué manera de vivir, en la que para él todo es un servicio, también la educación de sus hijos. Lo que: ¿acaso las y los docentes no tienen hijas e hijos? ¿Acaso no están en su puesto de trabajo tras su mes de vacaciones?Quiero creer que si yo me he enterado por diversas vías de queha intentado apuntarse un tanto con una eliminación de impuestos que no es para tanto, casi todas las personas habrán podido saberlo por, al menos, una fuente de las muchas con las que contamos: del periódico a Twitter pasando por WhatsApp y el Teleberri. Lo cierto es que pasada por tamiz que, el anuncio cambia un chorro: el paraíso neoliberal de Díaz Ayuso no es más que un microcosmos capcioso en el que si no estás atento quien debe preservar tus intereses te la mete doblada por los suyos propios.No salgo de Madrid pero me lleno de dudas: ¿seguro que ale han explicado claramente que sues sobre el idioma y no la situación de "lo español"? Porque después de echar un ojo a su cuenta en Twitter, en la que se presenta como "director de la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid", queda claro que opina comosobre los temas de actualidad política pero poco o nada hay sobre su labor o sobre la situación del idioma por el que le pagan. Y da igual que sea agosto que septiembre, ni varía el ritmo, ni el tono, ni los temas.en Twitter. Su cuenta se disparó cuando hizo público que padecía cáncer y cómoy tratamiento. Después de eso, esta fotógrafa decidió hacer un ejercicio valiente: retratarse mientras la enfermedad avanzaba y ella iba sometiéndose a los tratamientos. Su deterioro progresivo, a la vista de todos, resultaba muy duro (yo no fui capaz de seguirlo día a día, pero sí me asomaba de vez en cuando, a la espera de buenas noticias). Ayer: nos deja muy tristes y una obra fotográfica de arte difícil de igualar.