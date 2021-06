El día del orgullo de todas y todos

El día del miedo

Tan macho no serás si te asusta un arcoíris. — Elías Gómez ?? (@eliasmgf) June 24, 2021

Machirulo

Lo políticamente condenable

El "grave error" de la iglesia

No saben qué es un derecho

Eles para muchos un día de miedo: tienen miedo. No sé a qué, pero el rechazo a quien piensa o ama diferente que muchos expresan, estoy seguro, se basa en el miedo., sentenciaba Elías Gómez en Twitter con absoluto acierto. Y lo hemos visto claramente la semana pasada y en durante un evento sobre el que están puestos todos los ojos: la Eurocopa, en la que la UEFA se ha asustado ycon ese arcoíris que nos representa a todos porque también es un símbolo de solidaridad, de apoyo y de amor.También en Twitter y también a modo de sentencia,escribía:, sobre el tuit en el que se veía a Garamendi emocionado después de recibir el aplauso de sus compañeras y compañeros, que le apoyaban pese a lasndultados. El ex de UPYD, que nunca se corta en dar lecciones de ética y moral, solo unos días antes del 28-J, exhibía machirulismo y tufo a señor viejo de ideas antiguas, mezclando esa emoción con un exabrupto que tiene todo que ver con el género y con cómo eran señalados los que hoy tienen algo que celebrar.Ni Martínez Gorriarán ni los que apoyan que no se exhiba el arcoíris en la iluminación de los estadios son políticamente incorrectos: sona los que hay que combatir como nos enseñan los que hoy celebran, como amor, con humor y con a quién le importa. Pero sin olvidar que sí importa porque"su apoyo a Hungría por 'no arrodillarse ante la embestida de la ideología LGTB'" (El Plural). Insisto: esta posición no tiene nada que ver con la incorrección política o las verdades del barquero. Esto rompe el consenso y rasga la humanidad. La de todos.Curiosamente, laviene estos días de la derecha española: primero fue el ataque a Felipe VI por firmar los indultos (los más monárquicos llegaron a hacer trending topic "Felpudo VI"), después, a Garamendi por no mostrarse claramente contrario a esos indultos, y ahora, en boca de Rafael Hernando (el más peligroso de los portavoces), a los. Nada les preocupa que la Iglesia haya expresado ideas reaccionarias sobre gays, lesbianas o transexuales, por no hablar de los abusos documentados y denunciados. El "grave error" es otro.Precisamente esos sectores, los principales, llevan décadas demostrando su incapacidad para entender qué es un derecho: "La ley de eutanasia entra en vigor en España a pesar de los intentos de la derecha para tumbarla", leemos en Público. Esta noticia es un ejemplo estupendo de lo que sucede:hasta el aburrimiento para ganar unas elecciones pero,y, en su día, la del divorcio. Ni entienden la libertad ni entienden lo que es un derecho. Y viven de la política.