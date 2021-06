El primer vasco que ha ganado el US Open

La UEFA hace el ridículo

También tenía que saberlo

Un debate menos

Me alegra que Javi Martinez se vaya a Qtar! Si sus intenciones futbolísticas son esas, para el Athletic no era válido. Retiro dorado. — Jose Manuel Monje (@monjeondavasca) June 20, 2021

No es solo fútbol

no está logrando que nos interesemos masivamente por el golf, pero sí está abriendo nuestros horizontes:, ahora también prestamos atención a otros éxitos y nos dejamos fascinar por otra magia, la de un juego del diablo, como lo definía aquella tira de Olafo, con golpes imposibles y un significado distinto de la competitividad y el juego en equipo. Rahm es unque está alcanzando, y que nos da pequeñas alegrías que para muchos serán muy grandes porque, sobre todo, es un chico de aquí que gana en todas partes.No importa el resultado final ni que se tratase de una investigación protocolaria: el brazalete de capitán con la bandera arcoíris que portaba el alemán,, a todas luces, era un símbolo de solidaridad con la, que en el mundo del fútbol, por cierto, no es bien tratada. Y sigue sin serlo cuando se abren expedientes ante una combinación de colores que tienen un sentido claro en todo el planeta., no es un asunto menor y no estamos exagerando nada: la tolerancia no se cuestiona ni por protocolo ni para. ¡Por supuesto que lo estaba!Tampoco es válida la respuesta desobre que desconocía que estuviera llevando unay que este es un político de extrema derecha. Explica el de Osasuna que se la regalaron y le gustó el lema. ¿Con quién se junta para recibir "detalles" con tanta intencionalidad? Por supuesto, si damos por hecho que un jugador gana tanto dinero por, entre otras cosas, su mayor responsabilidad, lo menos que podemos exigirle es que ejerza y que. Pedir perdón no es rectificar. Y es necesario que haga también los segundo.Con el decerrado por él mismo intentando forzar su regreso a Bilbao, el de Javi Martínez podía ser el debate de este verano en el Athletic pero, por suerte para todos, el navarro lo ha cerrado rápidamente. Mi opinión al respecto la expresa José Manuel Monje como si estuviera en mi cabeza:. Si sus intenciones futbolísticas son esas, para el Athletic no era válido. Retiro dorado". Una decisión y un retiro muy lícitos pero queque prefiere más millones (como si no tuviera suficientes para varias generaciones) a más competición.Disfrutar de la Eurocopa en abierto nos permite hablar sobre el modelo de negocio del fútbol:. Es así de sencillo. Ojo, que el fútbol se vea fuera de una plataforma de pago no significa que no genere derechos ni millones para los clubes. Pero con la Copa América el debate sube de nivel: Piqué se la "regala" a Ibai Llanos para que dé "visibilidad a su Davis entre los jóvenes" (El Confidencial) ¿Qué significa esto? Que podremos ver losde Llanos y narrados por él, el mejor streamer en lengua castellana, mientras Piqué genera atención sobre su siguiente business.