Noticias... O algo parecido

Hay que tomárselo en serio

No nos infantilicen, por favor

El Bitcoin es negro

Como el alma de algunos

Esta me la guardo

Un "constitucionalista" es un catedrático de derecho constitucional, usted solo es facha. pic.twitter.com/GzEZP7uWVz — Pedro Vallín (@pvallin) June 13, 2021

Los ejecutivos de DC han forzado la eliminación de una secuencia en una serie de dibujos animados para adultos (repito: para adultos) en la quepracticaba sexo oral a. "Si Batman es de los que lame ahí abajo va a ser difícil vender sus muñecos". Este fue el argumento de la empresa propietaria de los derechos, según Esther Miguel en Magnet. Y como ella yo también creo que hay que tomar este tema en serio: ¿Batman puede partir extremidades y matar (repito: matar) pero no puede comerle la cosita a quien le plazca? ¿Qué mierda de show-business hemos financiado? ¿El sexo está mal pero la violencia está bien?Puede tener algo de mérito haber convertido una información potencialmente negativa en una positiva. No es menos cierto que es más fácil que demos por buena la información si la marca que lo hace es Telefónica, que pone mucha tela en publicidad al año. Pero "lo cierto es que esto encaja en el plan de Telefónica de reducir sus costes", según El Blog Salmón, donde, visto el éxito del argumento, se preguntan: "¿Estamos ante algo que se podría generalizar en otras empresas?". La empresa se ahorra un pico y ataja un problema, el del regreso del teletrabajo. Y el empleado paga un precio que se ahorra la empresa.Se suele representar alcon una especie de moneda dorada y brillante, sin manosear porque es virtual y nadie la toca. Pero por lo que publican en El Boletín, su color real podría ser el del negro carbón chino, vinculado directamente con la producción de las cadenas de código necesarias para generar esta moneda. La red de proveedores de esta fantasía "emite hoy unos 60 millones de toneladas de CO2, lo mismo que Grecia". Pero también es tirando a negro que algunos proveedores estén relacionados con "blanqueo de dinero, la corrupción, el soborno, el fraude y la violación de la privacidad de los datos".No podía ser de otra manera: los nostálgicos del "todo es ETA" se sitúan ahora en torno a Vox. No es menos cierto que la última vez que lo habíamos oído fue cuando 35 conocidos miembros de la izquierda abertzale reconocieron que todo era ETA para pactar dos años de cárcel por cabeza y librarse de entrar en prisión. Hasta esta semana, en la que un concejal del partido declamaba contra el presidente de la CEOE por no oponerse a los indultos: "Se pone del lado de los etarras". Tanto han machacado los de aquí que los suyos son presos políticos como los de ERC y Junts que algunos hasta se lo han creído.Sin que sirva de precedente, me voy a guardar esta sentencia de Pedro Vallín en Twitter: "Un 'constitucionalista' es un catedrático de derecho constitucional, usted solo es facha". Y me vale para los descerebrados de Vox que aplauden los eructos decomo para los que van de necesariamente hostiles en el PP vasco contra todos. Mientras algunos nos esforzábamos por ser políticamente correctos y por buscar términos inclusivos en los que la mayor cantidad de perfiles políticos pudieran sentirse cómodos, los populistas y fascistoides han aprovechado el hueco. Ya es hora de devolverles al margen del camino.