Un crimen racial

No más blanqueos

"Muerte a los árabes", eslogan estrella de la marcha ultranacionalista de #Jerusalen https://t.co/T7WIj8uXqb — mikel ayestaran (@mikelayestaran) June 15, 2021

Violencia estructural

¿Sabéis lo que guarda Juan Carlos I en su cuenta de Andorra? El amor de todos los españoles que se negó a dejar atrás cuando le obligaron a exiliarse. — Es evidente que estamos tratando con retrasados (@MrInsustancial) June 15, 2021

Esta también lo es

La medida

El relato en Eldiario.es sobre eles terrible: unen toda regla, si se confirma el testimonio del amigo de la víctima que lo vio todo, que ha tenido lugar en Murcia y que, sorprendentemente, no es una noticia importante en casi ningún digital. El acusado del crimen discutió con Bilal, que se le encaró en un bar después de un, y regresó con la pistola con la que le disparó. A sangre fría y con tiempo suficiente para que la enajenación se le hubiera evaporado. Estetiene madres y padres declarados, y a por ellos hay que ir con justicia y democracia.Vistos los acontecimientos, no ya en EE.UU., no en Polonia o Hungría, es evidente quea la fascistada. Ni a la española, ni a la vasca, por cierto. Porque están crecidos, agigantados, se sienten impunes. Y no es exagerado pensar que si seguimos por elpodamos acabar, en Euskadi y en España, como en Jerusalén:', eslogan estrella de la marcha ultranacionalista" (Mikel Ayestaran, en Twitter). Este lema, esos gritos y esa manifestación son producto del blanqueo del que durante años ha disfrutado (y sigue disfrutando) la comunidad sionista.Sí, creo que los detendrían que ser reconocidos como, y no simples delitos contra la hacienda pública, porque el ritmo al que acumulaba el dinero por medio de sociedades y cuentas en paraísos fiscales solo ha podido ser posible por medio de una violencia estructural que imponía la, vía testaferros entonces y, hoy, vía "amigos" que le dejan su propio dinero para ponerse al día fiscalmente. No puede haber otra explicación a que, ahora, también aparezca unaque ha estado operativa hasta hace nada y vinculada al rey emérito de España.No por repetitivo deja de ser noticia que casi cada día alcancemos el: pagamos la luz más cara aunque vivamos en una península soleada y con bolsas de gas en su subsuelo, y el combustible más caro sobre el que se quieren aplicar impuestos abusivos en nombre de la ecología (pero no cuela). Somos unos primos que pagamos unasy en lasin que quien se beneficia de esos importes nos den una sola explicación convincente: las eléctricas y las refinerías no pueden guardar silencio, pero tampoco el gobierno ni los partidos que lo forman.Elen España a, la mujer condenada por sustracción de menores a su padre, al que denunció varias veces por violencia de género y contra sus propios descendientes, aunque solo tuvo una condena, en 2009, antes de que la pareja se reconciliase y tuvieran al segundo de sus hijos,que le puede aplicar la justicia italiana. Por eso su consumación es tan importante. Pero el asunto es complejo porque tiene que ver no solo con la violencia, probada una vez, sino con la implicación de partidos políticos en procesos que se desvirtúan.