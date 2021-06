¿Realmente importan los hechos?

¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?

Nunca fueron los hechos

Las nuevas intervenciones

No tanto

Ahora hablando en serio, un político que le clava tremenda patada en la polla a una persona que se le pone cargante es un político al que le votaría hasta el final de mi existencia. — Xabibenputa (@Xabibenputa) June 7, 2021

La fiesta que pagamos los cercanos

Llevábamos tiempo sin vivircon algo de emoción. Es más habitual que asistamos a espectáculos con el guion escrito desde hace tiempo como Vistalegre IV, aunque el autor del libreto haya decidido no aparecer (eso también estaba en los papeles, por supuesto). La incertidumbre hoy se vivirá en, donde está por ver cómo queda la foto: ¿Saldrá Casado sale a rebufo de Abascal o será al revés? Yo no apostaría en contra del PP, que tiene más oficio para estas cosas. ¿Arrimadas por quién será fagocitada? Y lo más importante:La declaración denunca pasó de puesta en escena. Se preocuparon de que así fuera quienes ahora sufren cárcel y exilio, precisamente, para no tener que pasar por ello. La mejor prueba es que. E hicieron bien. Lo que nadie esperaba era el empeño del poder judicial español en rectificar la actitud del gobierno de Rajoy. Hoy, "un informe del Consejo de Europa contradice al Tribunal Supremo y sostiene que" (El Independiente). Lo que vuelve a confirmar que condenas y condenados son políticos.Lae incluso de fotos sacadas de discos duros de encuentros o reuniones está siendo vendida a los medios con el mismo manual con el que colocaban intervenciones a miembros de ETA y documentación de la banda. Un error por parte del equipo ministerial de turno porque pone en duda que lo de antes no fuera también una caza de brujas. Porque lo de ahora sí lo es, en versión española, más chusca, por supuesto: cada filtración señalando la(si es que responder a una encomienda vía elecciones lo es) es un ridículo y una debilidad más en el haber de España.Uno de los temas de la semana en Twitter ha sido la acusación desde OK Diario apor haber, según el digital amarillista,fuera del toque de queda. No tengo ni idea de si el diario de Inda, conocido por publicar fake-news, ha contado esta vez la verdad o solo se ha basado en una denuncia cuya honestidad también desconocemos. Pero sí sé lo que tienen quey en las redes sociales, y que eso no va en el sueldo: en el sueldo va escuchar las quejas y recoger las ideas, no los insultos ni ser el objeto del chiste irrespetuoso o la calumnia gratuita.Pocas dudas tengo de que la deldel momento (y desde hace años). Tampoco las tengo de que esa orgía de millones, además, la pagamos los aficionados más próximos a los clubes: ni las audiencias de China ni el merchandising para Sudamérica. Los que vamos al campo abonamos la anualidad, la televisión para ver los partidos de fuera y la camiseta a 100 €. Mientras tanto,: renueva la Champions en Oriente Próximo por un 25% menos". Otra muestra, por cierto, de que los de la Superliga, esos "visionarios" que derrochan los millones, hicieron los cálculos con el PC Fútbol.