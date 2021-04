Un nazi es un nazi

Si un periodista no ve un nazi donde hay un nazi o no es un periodista o le gusta el nazi. — manuel rivas barrós (@Rivasbarrs) March 30, 2021

¿Y que otro les haga frente?

Esto tampoco lo entiendo

Nos estamos dejando llevar

Estremece ver estas aglomeraciones por la calle de Alcalá. pic.twitter.com/UqTHxmDFYS — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) March 30, 2021

Con cabeza y corazón

Podemos discutir la intención de Pablo Iglesias enfrentándose a un nazi con las cámaras delante, la escolta detrás y en precampaña de las elecciones autonómicas madrileñas. Pero no podemos discutir la presencia del nazi ni la necesidad de hacerle frente.y se exhibe con total impunidad en España. ¿Por qué? Porque muchos medios y opinadores, demasiados aunque solo sea uno,. El escritor Manuel Rivas resumía muy bien en Twitter esta intolerable situación: "Si un periodista no ve un nazi donde hay un nazi o no es un periodista o le gusta el nazi".No entiendo ay cada día que pasa estoy más seguro de que. No entiendo, por ejemplo, estas declaraciones en el día de su despedida como vicepresidente: "He confirmado que enfrente del Gobierno hay oligarquías que ejercen su inmenso poder" (InfoLibre). Eso se dice el día que te incorporas, que anuncias una reelección o que pasas el ecuador de la legislatura, pero, ¿el día que lo dejas? ¿Cuál es el mensaje, que ante esas oligarquías se peleen otros u otras que él se va a un destino mucho más tranquilo como es la Comunidad de Madrid? ¿Que solo estaba ahí para levantar acta?Si cualquier otro político que no fuera Pablo Iglesias hubiera dicho esto: "Yolanda, Ione e Irene tienen formas más amables que las mías, pero igual alguno me echa de menos en las negociaciones", también sería el titular de portada en Público y sería leído por muchos seguidores de Iglesias pero de un modo completamente opuesto. ¿Qué quiere decir el líder de Podemos, que ellas son más amables pero él es el duro de pelar? ¿De verdad no ven el evidente? Lo peor, como en el caso de otros políticos, no es que lo diga ni que lo digamos otros, es el hilo de ideas con el que llega a esa frase.Es evidente que los periodistas nos estamos dejando llevar. Aquí estoy, hablando de la campaña en la Comunidad como si nos fuera algo en ello. Hablando de lascomo si nos afectasen. Hablando del sionismo que dictan las iglesias pablistas como si fuera relevante. Hablando de quecritique que en Las Cosas Claras (La1) hablen de las aglomeraciones en Madrid€ Y muestren una playa abarrotada. Los de, evidentemente, también se han dejado llevar, y el que esté libre de pecado que lance el primer titular. Si los políticos nos hacen esta crítica, igual tenemos que hacer autocrítica.A estas alturas de la pandemia no hace falta que nos digan cómo nos contagiamos porque lo sabemos. A estas alturas de la pandemia sí hace falta que alguien nos diga, como dijo elcuando anunció las medidas para Semana Santa, que entiende nuestra situación emocional. Más que nunca, a estas alturas de la pandemia, insisto,, que es lo que piden desde Osakidetza y el Gobierno a quienes vamos a vivir con intensidad. Ya sabemos que no podemos juntarnos y que sí podemos. Es así de fácil. Hagámoslo.