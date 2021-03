No vamos a poder mirar hacia delante en Euskadi, ni hacia ningún lado, hasta que aprendamos a distinguir realidad de ficción

Realidad y ficción

Hola @julenaretakoa soy uno de los redactores del documento "los victimarios en el espacio público" que ha derivado en esas mociones que se presentan a propuesta de tres asociaciones; @Fundacion_Buesa @DignaGogoan y Elkarbizi. https://t.co/Oaso8paagU — Joseba Eceolaza (@josebaeceolaza) March 24, 2021

La línea estaba clara

Si no lo sabes, lo aprendes

Me sumo a todo lo dicho. Así no. Somos la radiotelevisión pública. Esto no es periodismo, es otra cosa. https://t.co/n4QsYdtK3I — Xabier Fortes (@xabierfortes) March 24, 2021

Vivir de Twitter es muy duro

Lo primero que aparece en una búsqueda del tema en Google:



"Fue declarada pecado por todo tipo de colectivos religiosos, prohibida por 39 ayuntamientos en UK y censurada en Irlanda o Noruega."



Esto sucedió en 1979 cuando se estrenó.



Hoy en España se emite en una canal público https://t.co/aENEsGWTJr — Borja Cobeaga (@borjacobeaga) March 22, 2021

Una nueva comunicación

No vamos a poder, ni hacia ningún lado,. La ficción es asegurar que no hay nada reivindicativo o político en los "ongi etorri". Realidad es el daño y la indignación que generan esas manifestaciones de apoyo a quien ha generado dolor usando al pueblo vasco como excusa.Realidad es el hilo de Joseba Eceolaza, redactor de esas mociones contra las bienvenidas que responde a Julen Arzuaga. Ficción es la película que se monta el parlamentario de Bildu.Es una cuestión subjetiva, por supuesto, pero la misma confianza como votante me generan Iglesias y Díaz Ayuso: ninguna. Ambos sabían que(Eldiario.es), como concluye la Junta Electoral. Insisto, lo sabían pero de igual manera usaron él su despacho de vicepresidente y ella la sala de prensa del gobierno autonómico. Y no es una casualidad ni una anécdota, es una forma de hacer: las líneas a veces no están claras pero en las dos ocasiones referidas sí lo estaban y, pese a ello, lo hicieron.Entiendo perfectamente la reacción en cadena en Twitter de Marc Sala, Carlos Franganillo y Xabier Fortes, entre otros, que esta semana se mostraban sorprendidos y molestos por el asalto de una redactora de Las Cosas Claras (La1) a Mariano Rajoy mientras caminaba. Laeran solo el primer error: la actitud y la sonrisa de Jesús Cintora cuando recuperó la conexión fue el segundo y más grave.Y quien no lo sepa, como la redactora o Cintora, lo puede aprender. Si quiere, claro.tiene que ser muy duro, y lo digo completamente en serio. Estás expuesto y lasde quienes te envidian son incómodas, recurrentes y, generalmente, anónimas. Pero lo peor que te puede pasar es que venga alguien que sin Twitter ya tiene una carrera profesional y te corrija en público una barbaridad. Le ha pasado esta semana a, oportunista de la palabra (y en ocasiones, oportuno con ella), al querecordaba que "La vida de Bryan" generó también polémica en el Reino Unido cuando se estrenó.En esta columna hemos recordado que siempre hay alguien que nos quiere contar un cuento. A veces, para que le compremos su, y en otras ocasiones para satisfacer nuestro interés: "Ingenuity, el helicóptero que está en Marte preparándose para volar, estrena blog" (Microsiervos). La NASA lleva años innovando también en comunicación: encontraron rápidamente ely, después, empezaron ade sus diferentes misiones para poder seguirlas como a cualquier otro