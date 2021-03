En Podemos creen que los demás nunca se mueven

Primer día, primer traspiés

Soy Mónica García, tengo 47 años, soy médica de la sanidad pública y madre. Quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. pic.twitter.com/xTY1kw02nI — Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 16, 2021

Iglesias, en un tuit

El líder de Unidas Podemos propone lista conjunta con Más Madrid, y primarias para decidir si la encabeza Mónica García o él.



Pablo Iglesias deja el Gobierno para disputar la presidencia de Madrid a Isabel Díaz Ayuso y cede el liderazgo a Yolanda Díaz https://t.co/tkY52WPxkj — Miquel Ramos (@Miquel_R) March 15, 2021

¿Quién se lo permite?

Lo de contraprogramar a Sánchez en su día de gloria con Macron, rompiéndole la coalición a la vez que le pone ministra y vicepresidenta (como aquella vez en que pidió varios ministerios mientras Sánchez estaba con el Rey), es de una crueldad muy refinada. Mis respetos a Iglesias. — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) March 15, 2021

La pandemia sigue

Sanidad paraliza ahora el uso de la vacuna Astrazeneca. Lo hace después de Francia, Alemania, Italia, Holanda, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Islandia...Otro ejemplo más de anticipación y buena gestión de este Gobierno en la lucha contra la covid. https://t.co/yKntdhGGbE — Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) March 15, 2021

Cantó, qué personaje

Uno de los problemas delo vimos en las primeras Generales en las que se presentó y favoreció una repetición electoral por unas encuestas en las que se merendaba a IU: En Podemos creen que los. Es el vicio del teórico. Pero vaya si lo hacen:, la candidata de, da una contundente respuesta a Pablo Iglesias, que había hablado en público de la unión de fuerzas (en su cabeza: merendarse a Errejón) sin llamar a nadie del partido madrileño. García, en su, también critica lay ese tono deque gasta Iglesias.El periodistaradiografía al vicepresidente en este tuit: "El líder de Unidas Podemos proponecon Más Madrid, y primarias para decidir si la encabeza Mónica García o él. Pablo Iglesias deja el Gobierno para disputar la presidencia de Madrid a Isabel Díaz Ayuso y cede el liderazgo a". Iglesias es unque decide dónde va y quién le sustituye, y que, porque acabar con Más Madrid era uno de sus objetivos. También es sibilino, porque para lograrlo, como hemos visto, sugería unasplenamente consciente de su notoriedad.manejar a su antojo el partido, apartando candidatas, imponiéndose de candidato y dejando programadas las sustituciones? Lo hacen quienes viven de esas. ¿Alguien se acuerda de los círculos? Y en el gobierno español parece que es Sánchez el que le deja manejar la esquiladora incluso arriesgándose a: "Lo de contraprogramar a Sánchez en su día de gloria con Macron, rompiéndole la coalición a la vez que le pone ministra y vicepresidenta (como aquella vez en que pidió varios ministerios mientras Sánchez estaba con el Rey), es de una", tuiteaba Jorge Bustos.Mientras todo esto sucede, la(especialmente, en Madrid). De hecho, de no ser por este tuit de Ana Pastor, ni siquiera parecería algo grave: "Sanidad paraliza ahora el uso de laLo hace después de Francia, Alemania, Italia, Holanda, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Islandia... Otro ejemplo más dede este Gobierno en la lucha contra la covid". Si nos vuelven a vacunar con AstraZeneca es posible que Pastor tuitee lamentando el tiempo perdido. ¿Qué más da? La moda política manda ser cortoplacista y. En España y en Euskadi.ha hecho política en dos partidos pero de la misma manera: pisando moqueta de la buena y dando lecciones a todos. A los suyos y a los que no lo eran. Y ahoraasegurando que volverá a su profesión, la de actor. Pero España es muy grande y los escenarios que le esperan igual se le hacen pequeños. Su manera de irse, cona su jefa hasta el último minuto, y poniendo en valor a Albert Rivera le ponen en el escaparate de la función. Lo que está claro es que él no se queda a recoger los restos:, porque hundirse es de pobres.