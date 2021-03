LO nunca visto, lo inesperado: Robin Hood existe y ha dejado a los malvados reyes financieros que se aprovechan de la clase baja inversionista en ruinas. Sin embargo, esta noticia, que fue la más destacada en la última semana de enero, ha pasado casi desapercibida por los medios. ¿Cómo puede ser?

En esta historia, Robinhood es una aplicación creada por Vladimir Tenev y Baiju Bhatt cuyo propósito es llevar la inversión a la clase baja sin intermediarios. En la vida real, cuando compramos un producto financiero se suele pagar una pequeña comisión al agente económico (denominado broker) que nos permite hacer la transacción. El objetivo de la aplicación es evitarlo para dar así más poder al pequeño inversor. En estos momentos, Robinhood es considerada una startup con un valor de mercado aproximado de 12.000 millones de dólares. Sin embargo, los vaivenes bursátiles actuales, con una gran volatilidad, no permiten asegurar que dicha cifra sea una referencia continuada en el tiempo.

Existen muchas redes sociales cuyos nombres están en la mente de todos. Sin embargo, Internet es un océano de opciones múltiples. En este caso acudimos a Reddit: una plataforma popular en Estados Unidos que, entre otras opciones, permite invertir en bolsa. Tiene lógica: la cooperación entre personas sirve para afinar la información del mercado y poder elegir así mejores opciones. Así, en esta red los chats se llaman subreddit. El que nos ocupa se llama Wallstreebets (apuestas de Wall Street), el cual es un foro creado por Jaime Rogozinski. En el mismo existen, según las últimas estimaciones, casi seis millones de partícipes.

Los grandes fondos de inversión crean terremotos en el mercado financiero si logran concertar explícita o implícitamente operaciones dirigidas a un valor concreto. Es lo que se denomina especulación. Si por ejemplo empiezan a aparecer órdenes de venta de una acción determinada o de un bono particular sus valores se hunden debido a que el mercado está considerando que su valor es alto. De la misma forma, si ocurre lo contrario los precios se disparan. Así, PharmaMar, la empresa española que anunció un posible medicamento para combatir el covid-19 se disparó: los inversores creen que va a generar una buena rentabilidad futura.

Si la bolsa sube, los poseedores de acciones verán incrementada su riqueza y si baja pasará el efecto contrario. No es un mecanismo muy difícil de entender, no. Sin embargo, el mercado bursátil también permite realizar operaciones en las que se gana dinero€ si los valores bursátiles bajan. Aunque hay muchas posibilidades, en esta ocasión me voy a centrar en las ventas a corto. Supongamos que un inversor, Luis, piensa que las acciones de la empresa la gaviota azul van a bajar. Otro inversor, Pablo, posee 1.000 acciones de 50 euros cada una y tiene intención de mantenerlas en su cartera durante mucho tiempo ya que piensa que van a subir.

Luis le propone a Pablo un pacto: "Me prestas las acciones durante un año y a cambio te doy 400 euros". No es mal negocio para Pablo: va a ganar ese dinero a cambio de nada, ya que su intención es mantener las acciones. Luis piensa que las acciones van a bajar y las vende al momento. Ingresa, por lo tanto, 50.000 euros. Si pasado el año las acciones han bajado a 40 euros se gasta en la recompra de las mismas 40.000 euros. Por lo tanto, gana la diferencia (10.000 euros) menos lo que debe pagar por haber tenido las acciones (400 euros), es decir: 9.600 euros. Por supuesto, si las acciones suben la operación le sale al revés. Bueno, es la bolsa.

Existen fondos especializados en las ventas a corto. Se dedican a estudiar empresas que están a un precio objetivo muy alto para realizar operaciones de este tipo. En Estados Unidos, Game Stop era una empresa con un valor supuestamente alto: se dedica al comercio (en pleno confinamiento) y a los videojuegos (los cuales se compran cada vez menos: es más cómodo jugar on line). Una empresa ideal para estos fondos, como por ejemplo, Melvin Capital o Citron Research.

Estos fondos, ¿son buenos o malos? Por un lado, son útiles ya que corrigen los valores bursátiles. Por otro, muchas operaciones de este tipo pueden dejar los precios de algunas acciones por el suelo. ¿Seguro?

Muchos pequeños inversores de Reddit al grito de YOLO (you only live once, solo se vive una vez) compraron, a la orden de "las acciones siempre suben" (Dave Portnoy, Bort Sool Plataforma), valores de empresas que podían bajar y dispararon su valor. Por ejemplo, Game Stop se revalorizó un 1.680%. Por otro lado, Melvin Capital bajó su valor de 12.500 millones a 8.000 millones, necesitando el rescate de fondos como Point Asset Management o Citadel.

Por primera vez, la cotización de la acciones ha oscilado a partir de€ acciones concertadas de pequeños inversores. Desde abajo hacia arriba.

¿Es el comienzo de una nueva época? ¿Se puede trasladar a otros frentes?

www.asociacionkratos.com, Economía de la Conducta