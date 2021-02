Si alguien ha convertido el Caso Larrión en un caso político han sido las y los de Bildu

A sus textos me remito

??DENAK EZ DU BALIO politikan, eta denborak, zalantzarik gabe, nor bere lekuan jarriko du.



??NO TODO VALE en política y el tiempo pondrá, sin lugar a duda, a cada cual en su lugar. pic.twitter.com/qNZSNkVK0H — EH Bildu Araba (@ehbilduaraba) February 26, 2021

Sí, es un problema político

La titular del DNI quiso retirar la denuncia al descubrir que lo había utilizado Larrionhttps://t.co/WaiXjd5IHm — Diario de Noticias (@NoticiasNavarra) February 26, 2021

Y no, no vale la callada por respuesta

#CasoLarrion #EHBildu



Maddalen Iriarte, ha asegurado que EH Bildu "no tiene nada más que decir" sobre el caso de Miren #Larrion, ya que se trata de "un asunto personal".https://t.co/UcN2lqSS9k — EITB Noticias (@eitbNoticias) February 25, 2021

Delincuencia organizada

Gobierno y Casa del Rey han trasladado al letrado de Juan Carlos I que es preciso que el emérito realice todos "los esfuerzos posibles" para reparar las infracciones tributarias que ha cometido https://t.co/0ZN6iRjOt0 pic.twitter.com/T3u81zWOP0 — El Confidencial (@elconfidencial) February 26, 2021

La de toda la vida

Hoy he recibido este mensaje privado a través de las redes sociales:



"La Falange te vigila. Tenemos infiltrados en servicios antiterroristas de la Guardia Civil en Navarra y son camaradas de Falange. Te tenemos vigilado."



Frente a ellos y contra ellos, CONVIVENCIA — Javi Ollo Martínez (@JavierOlloMartn) February 25, 2021

Cuando saltó el ya conocido comoesperé a una comunicación de la propia concejala o de su entorno político. Me creí su sufrimiento personal y pedí desde estas líneas que hasta los suyos la dejaran de poner como ejemplo ético (después de haber confesado posibles delitos) y, en definitiva, en paz. Pero no es posible pasar por alto el, que por supuesto tiene que aclarar hasta el último extremo que una de sus representantes haya cometido delitos en el ejercicio de su cargo y, además, implicando a otra trabajadora y afiliada: tomar por tonta a la ciudadanía en política no es una opción.Lo que ha llevado aa cometer esos posibles delitos que ella misma describía en su nota puede quedar en el ámbito personal. Y su sufrimiento, hasta llegar a esos extremos, puede y debe ser comprendido por todos. Empezando por los suyos, insisto. Pero hayen este asunto porque se trata de una política que sustrae la cartera a una compañera de partido y en otra institución, usa su DNI, abre una cuenta, ingresa dinero sin que nadie sepa para qué, la afectada retira después la denuncia y Bildu intenta echar tierra encima. Si alguien lo ha convertido en un caso político y han sido los de Bildu.Con esos mimbres el cesto hay que mostrarlo para ver si está cerrado o lleno de agujeros. Bildu no puede dar la callada por respuesta y menos puede sacar el dedo a pasear y(esa en la que ya había gente de Bildu y votantes de Bildu, según Otegi), otros partidos políticos o medios de comunicación. La responsabilidad sobre el caso es suya como partido de las afectadas. La responsabilidad sobre el vuelo que está cogiendo por su propia torpeza también es suya. La omertá puede funcionarles de puertas para adentro, pero eso no significa que puedan imponerla a todo un país.A veces solo hace falta un tuit para definir todo lo que está mal. Este de El Confidencial es un ejemplo perfecto: "Gobierno y Casa del Rey han trasladado al letrado de Juan Carlos I que es preciso que el emérito realice todos 'los esfuerzos posibles' para reparar las infracciones tributarias que ha cometido". Es decir: el poder ejecutivo y la jefatura de Estado conocen losen el ejercicio de su cargo pero no promueven su investigación ni juicio (al contrario, de hecho), y puede que ni repare por completo sus "infracciones" y que eso tampoco tenga consecuencias. Es alucinante.Laen Twitter no es una anécdota ni podemos tomarla como tal: el alcalde de Altsadu por Geroa Bai ha recibido "este mensaje privado a través de las redes sociales: 'La Falange te vigila. Tenemos infiltrados en servicios antiterroristas de la Guardia Civil en Navarra y son camaradas de Falange. Te tenemos vigilado'". Su respuesta ha sido la más digna: "Frente a ellos y contra ellos, convivencia". Su nacionalismo vasco en Nafarroa y su integridad a la hora de defender a su pueblo incluso en los peores momentos de los últimos años pueden ser los motivos de la amenaza. Sus enemigos son los de todos.