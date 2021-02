La puta vergüenza nacional

Mayo imposición€ A los de siempre

? Los autónomos pagarán más y el Estado elevará los ingresos un 50%



??La recaudación alcanzaría una media anual de 15.000 millones



??La cuota mensual pasaría de 289 a 433 euros una vez entre la medida



??Una información de @GonzaloDiaz37 https://t.co/m8qYV90HqD — elEconomista.es (@elEconomistaes) February 22, 2021

Y más subvención€ También a los de siempre

Igual hay que poner bote

100 millones menos. O más

Os lo corrijo:

"Glovo y Deliveroo se ahorran 100 millones de euros al año incumpliendo los derechos laborales". https://t.co/OkB2dwKxgW — XI (@ACS__11) February 22, 2021

No hay manera de explicar dignamente elen 2020, el año de la pandemia, el año en el que tuvimos que estar en nuestras casas. Los 1.394 millones que ingresó la eléctrica, ocho veces más que en 2019, un año "normal", son un escándalo: porque suponen que la eléctricaque de las empresas, que lo hace con un margen abultadísimo y que se lo permiten con total impunidad. Ya sabemos que la ganancia de las eléctricas, pero esta manera de restregárnoslo resulta insoportable. Que alguien haga algo. Ya.Según El Economista, la nueva manera de aportar de los: "De 289 a 433" euros de media. Lo que para las arcas públicas supone un incremento de 1.500 millones de euros. No estoy en contra de cotizar (porque me toca)pero el punto de partida no puede ser el actual: somos de los autónomos que más pagamos en Europa y pasaremos a estar en la parte altísima de ese ranking. Sin tener en cuenta lo que aportamos en otros impuestos y(en bajas, por ejemplo) comparado con otros colectivos. Pero este es el gobierno progre, eh.Para que se note lo progre que es, el gobierno español ha decidido aumentar "para subvencionar a losen 2021" (El Independiente). Unos sindicatos, por cierto, que rara vez hacen nada por los autónomos. Lo suyo son el funcionariado, las grandes empresas y la política. Sobre todo, la política. Por eso ahora les tocahaciendo cuenquito y esperar el maná. La aprobación de los 13,88 millones con la que "casi reestablece la cantidad recortada a estos fines por Mariano Rajoy" ha sido vía Consejo de Ministros, no con nocturnidad pero sí. Ellos sabrán por qué.Yo creo queva a empatizar con lo que escribo de los autónomos y los sindicatos porque a ella también le pasa: ha vistosin que nadie le defienda. "La banquera obtuvo 3,17 millones de salario fijo (misma cifra que en 2019) y 1,6 millones de bonus (frente a los 6,5 millones de 2019). En total, sumanque se sitúan un 50% por debajo de los 9,65 millones de 2019. Botín cuenta con un fondo de pensiones de 49,44 millones de euros" (Cinco Días). Lo que supone que "el CEO de Santander Brasil supera en sueldo a Ana Botín al ganar 8,25 millones". Pobre.Lo de poner bote para Ana Botín no es una exageración. De hecho, no descarto que a alguien se le haya ocurrido del mismo modo que a alguien le ha parecido correcto en Invertia este titular: "Contratar a los 'riders' le costaría a100 millones de euros al año solo en cotizaciones". Titular que el tuitero XI corregía gratis: "Glovo y Deliveroo se ahorran 100 millones de euros al año". En una España que permite el escándalo de las eléctricas y tima a sus autónomos no podían faltar los que querían saltarse la ley para ganar más dinero a la vista de todos.