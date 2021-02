El libreto de Arnaldo Otegi

El libreto de Otegi

??"Tenemos que recuperar la Ertzaintza: llevarlo donde queríamos hace 40 años"



Arnaldo Otegi en @RadioEuskadi



??https://t.co/lxA9SOJpK0 pic.twitter.com/mSDh8jkn95 — Boulevard R. Euskadi (@Boulevardeitb) February 16, 2021

Es el mismo que el del PP

?? Acaban de imputar a Juan Carlos Monedero que, por supuesto, no tiene nada que ver ni con Podemos, ni con el vicepresidente del Gobierno.https://t.co/zNeoX3itZ7 — Partido Popular (@populares) February 16, 2021

Y el gobierno español, a lo suyo

Ambaixada d'Israel

Ambaixada de Rússia

Ambaixada d'Alemanya pic.twitter.com/KpQfVGehzv — Àlex Tort (@alextortsagues) February 16, 2021

El mal gusto no es delito

Y Rato sale de la cárcel

es igual de honesto cuando dice que quiere llevar a laa donde la izquierda abertzale la quería hace 40 años, como si ese sitio no fuera el infierno desde entonces hasta hoy, que cuando dice que cualquier otra cosa. Ese es suy de discurso político. No otro. Lo suyo es reescribir el pasado en cada nueva línea. No importa lo que haya pasado ni importa que todos lo hayamos visto: importa el puto tuit. Para eso vive Otegi: para el retuit de lao, peor, que necesita cambiar lo que ha hecho y, como eso no es posible, necesita que los demás lo olvidemos.El libreto de Otegi, no obstante, es el mismo que el del: su necesidad de olvidar y hacer olvidar su propio pasado les une. Su papel de principal partido en la oposición, por cierto, también, igual que sus tuits y declaraciones asombrosas, por no decir otra cosa: "Acaban deque, por supuesto, no tiene nada que ver ni con Podemos, ni con el vicepresidente del Gobierno". Esto fue lo que tuiteó la cuenta oficial del PP, del mismoque, según Casado esta misma semana, no tiene nada que ver con el PP, del mismo PP que va a vender una sede paraSi la oposición en España genera indignación y asombro, el gobierno español todavía lo hace más:dedican tanto tiempo a sus luchas internas y a hacer política de partido o campañas desde las instituciones que hasta tres países se les han adelantado paraque hace solo unos días se ha exhibido impúdicamente en Madrid: las embajadas de Rusia e Israel y el embajador de Alemania han condenado en Twitter este, adelantándose a un gobierno español cuyos socios estaban echando una carrera por hacer suya la ley de Igualdad.Sigo pensando que laestá mal explicada. Por ejemplo, no debería de amparar a los fascistas del párrafo anterior. Pero sí debería de hacerlo a Pablo Hasél por el sencillo motivo de que su mal gusto no es un delito. El papel deen este(otro más) lo resume muy bien Òscar Nin en Beatburguer: "Actuando como si fuesen chavalotes fumando porros en La Complutense mientras esperan en la copistería a que les entreguen fotocopias dede Antonio Gramsci para intercambiarlas. (€) Hoy llueve fuerte y este paraguas ya no sirve para nada".Hásel entra en la cárcel igual que: porque en algún lugar de una ley pone que el rapero tiene que hacerlo y el político del PP puede hacerlo. La ley, ya lo hemos comprobado en la CAV en las últimas semanas, la interpretan señores y señoras en función de susy otro montón de señores y señoras, todos y todas con toga, les arropan. Así va esto. Y por eso pasa lo que pasa, por eso el provocador del instituto come maco y el banquero deja de hacerlo y hastapara estar con su hija, pero yo no puedo ver a mi madre a veinte kilómetros.