Presos, política y pandemia

El hecho de que Arnaldo Otegi se haya saltado las recomendaciones y normas para detener la pandemia acompañando a los presos políticos catalanes a su regreso a la cárcel es lo de menos en su vídeo, en el que exhibe abrazos y una clara vulneración del límite perimetral. Lo de más es su utilización de esos presos para blanquear a los suyos propios. Porque los catalanes están en la cárcel por sus ideas, y a los que Otegi se refiere como "presos políticos" vascos, no. Hay que tener la cara muy dura para intentar ese blanqueo€ Y en la orilla catalana, sinceramente, me sorprende que se dejen manipular para esos fines.





Esta es una historia de sacrificio, compromiso, dignidad y democracia. Es una historia que habla de la libertad y la igualdad de los pueblos y las gentes.



¡En Euskal Herria y Catalunya queremos un futuro sin presos políticos, en libertad e igualdad!



pic.twitter.com/fz0GOqrim0 — Arnaldo Otegi ?? (@ArnaldoOtegi) February 9, 2021

A quien sí iguala Otegi

Venga, vamos con los jueces

Euskadi sí ayuda a su hostelería

"En esas seguimos hoy, supongo"

Un año ya. Y esa frase final. pic.twitter.com/6pQANno3tx — Manuel Jabois (@manueljabois) February 9, 2021

A quien sí se iguala Otegi y no tiene que esforzarse mucho es a estos otros: "Vox se salta el cierre entre provincias (€) Una veintena de políticos, entre ellos ocho diputados nacionales, acompañan aen su ingreso en la institución castellana y leonesa". Desde Málaga, Valencia, Ávila, Segovia, Salamanca y Palencia se desplazaron los de Vox para acompañar en Valladolid a Pinacho. Según el cronista, el evento fue de los de pantalón largo para Vox: además de política regional con el manual nacional (chiringuitos e impuestos), Pinacho habló de Catalunya a los medios y a su parroquia.En esta columna se habla de fútbol, no se critica a los gobiernos por su gestión de la pandemia y se apoya a la hostelería vasca. Sí, es posible juntar todo eso y darse cuenta de que estos locales facilitan la expansión del virus. Eso lo sabe cualquiera que se haya acercado a un bar estos meses incluso para llevarse un café. Así que, sí, y más cuando nos hemos enterado de que "el juez que ha reabierto los bares en Euskadi luce en WhatsApp: 'No más confinamiento'" (Huffpost). Cada detalle de Luis Garrido y el auto, y cada defensa corporativista de ambos, son más difíciles de entender.El apoyo a la hostelería vasca tampoco está reñido con la crítica a los que se erigen en sus representantes. Euskadi es muy pequeño y cuando escuchamos ciertos soniquetes ya conocemos a qué nos recuerdan, deducimos de qué sindicato es cada portavoz cuando empieza a hablar, y también sabemos que algunos no necesitan mascarilla para que no se les note que mienten: la vasca es una de las seis comunidades que "han inyectado ya el dinero a los bares y restaurantes", según Vozpópuli. En concreto, "País Vasco ya pagó los entre 3.000 y 4.000 euros de la primera parte de su plan de rescate".Hace un año ya quenos dejó un vacío enorme en el lado derecho del columnismo. Manuel Jabois, otro grande del oficio, le recordaba en Twitter rescatando la columna que escribió el primero para Abc cuando el ébola llegó a España. Gistau se dio cuenta de cómo sería todo a partir de entonces€ Y hasta nuestros días: los expertos fueron rápidamente sustituidos por los tertulianos (hoy, por quien pasea por la calle y le ponen un micro, y por la justicia) y un caso sanitario se politizó en el primer minuto convirtiendo posiciones en defensas cerradas. Suponía bien: así seguimos hoy.