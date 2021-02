"Controvertida", dicen...

Alguien tenía que hacerlo

Tengo una duda. Estoy segura de que tiene la capacidad suficiente para ser el Vicepresidente de un país en mitad de una pandemia y con una crisis económica de asustar. Cuidar de 3 niños, el jardín, la piscina y mucho más. ¿Pero es estético que se dedique a realizar entrevistas? https://t.co/aZKaNKpj7D — Anitta Ruiz (@AnittaRuiz) February 7, 2021

¿Cómo se consigue?

Tampoco tiene tiempo para explicaciones

Iglesias no se lo ha pedido "todavía"

Cuandoera un contertulio habitual, dijo que quienes trabajaban en los gobiernos con carné de su partido eran unos "pesebreros". Ahora que Pablo Iglesias es vicepresidente del gobierno español, el medio digital que han promocionado desde las cuentas oficiales de Podemos lanza un editorial sobre la(¡cómo cambian las palabras cuando cambian los momentos!), después de que muchos otros medios hayan criticado elen los ministerios de Podemos. Quien hizo por convertirla en "una cuestión controvertida" fue aquel contertulio.Conozco a muchos políticos y sé que su agenda es terrible: la mayoría trabajan casi todo el tiempo y el poco que tienen libre lo aprovechan, normalmente, con su familia y preparándose para la siguiente jornada laboral. Por eso no me cuadra que Pablo Iglesias saque horas para hacercomo antes de ser vicepresidente. Anitta Ruiz se preguntay lo difunda como si alguien tuviese que hacerlo y, vaya, al final es él quien se remanga. Para mí, desde luego, no lo es. Pero igual mi visión está condicionada porque sé de qué va su trabajo y lo que conlleva.Pablo Iglesias es, tiene tres hijos (lo que en sí mismo me parece una heroicidad) y una compañera de vida, tiene una casa con jardín,con mano firme y colabora en la campaña catalana, y es vicepresidente del primer gobierno español de coalición en medio de una pandemia y una crisis económica sin antecedentes. ¿Cómo consigue además hacer vídeos para su canal en YouTube? Con(Vozpópui). Evidentemente, a algo tiene que quitarle tiempo. Es humano. Por cierto, "ninguno en lunes", según el mismo digital.Aquel Pablo Iglesias contertulio seguro que hubiera dedicado tiempo a esta noticia en La Política Online: "El Gobierno paga 2,6 millones de euros a Accenture para reforzar la Inspección mientras. Una promoción de funcionarios de Inspección cumplirá año y medio cobrando un sueldo público sin acudir a su puesto de trabajo comogenerado tras la división de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social". Si eso no es desaprovechamiento de los recursos, privatización de una función pública y contratación a grandes empresas, ¿qué lo es?El lunes leí la noticia de que había alguna posibilidad de quefuese el candidato a lapor Podemos. La dejé pasar: la información se basaba en noticias de otros medios que casi especulaban con la posibilidad y el propio Monedero se autodescartaba. Pero cuando llegué a esta pieza de Público lo reconsideré porque aparece en este digital, porque aseguran que su bloguero de cabecera está, y porque afirman que Iglesias no se lo ha pedido "todavía". Y ese adverbio lo cambia todo en un partido en el que las caras visibles siempre son las mismas.