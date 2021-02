23.400 euros menos

Iazko urtean ere pintada ugari agertu ziren Lekeitioko hainbat gunetan eta hauek garbitzeko lan bereziak egin behar izan ziren. Guztira, udal langileen lan orduak kontuan izan gabe, 23.395 euroko kostua izan zuten garbiketa lanek. pic.twitter.com/UNX1Q93hK2 — Lekeitioko Udala (@Lekeitio_Udala) February 2, 2021

Bárcenas tira de la manta

Sánchez blanquea el fascismo

Iglesias lo ratifica

Entre ellos, también

Algunos generan más gasto que lo que aportan: elayuntamiento deha hecho público en Twitter que limpiar lasdel municipio ha costadoUn dinero que no puede ser destinado a otras funciones porque algunos han decidido que tiene que gastarse en devolver la dignidad al municipio borrando sus mensajes, como sucederá en. Llevamos semanas hablando de los youtubers que se van a Andorra, pues bien harían los del spray en mudarse porque su aportación a la sociedad, en ideas, acciones y lo que dan y quitan en impuestos, está clara.Sabíamos que iba a pasar, entre otras cosas, porque el propioamenazó con hacerlo varias veces, y con, como finalmente ha sido. El extesorero del PP ha condensado en un escrito que ha remitido a la fiscalía anticorrupción queno solo conocía la contabilidad B del PP, sino que€ De la que Bárcenas se guardó una copia. Una documentación que explicaría la existencia de una caja B desde 1982 con "donaciones recibidas por el Partido Popular se cambiaban con contratos públicos" (El Plural).Mientras leía este titular en El Confidencial: "Sánchez alaba el 'sentido de Estado' de Abascal por facilitar los fondos UE", mi cerebro lo iba traduciendo por otro. Este. Si por algo se caracteriza el primer gobierno de coalición de la historia de España es porque sus dos líderes se preocupan más de lasque de la gestión, y cuando el del PSOE decía lo que hemos leído, sin duda, pensaba en cómo achicar el espacio al PP. Y si para perjudicarle hay que poner en valor a un, lo hace. Algo impensable en Francia o Alemania.En este otro titular y subtítulo de Público hay mucho de lo que acabo de describir. En él, destacaban esta frase de: "Se lo digo a Blackstone y a quien haga falta: todos los españoles tienen derecho a una". Pues él es vicepresidente, esto es, al que le toca hacer y no decir. Pero en su respuesta a Teodoro García Egea dejaba más detalles: "Nosotros en el Gobierno hacemos política,". No: para hacer política están los parlamentos. En el gobierno solo se puede hacer política con decisiones y acciones, y estas en España o no se toman o no se ejecutan.Si ya me parece poco práctico (y menos recomendable) el empeño de los líderes del gobierno español por hacercuando lo que les toca es tomar decisiones, me pareceque ambos partidos se echen las culpas de lo mal que va su propio gobierno, constantemente. Este titular en Última Hora, el medio que ha promocionado Podemos, es muy gráfico: "Teresa Ribera contrata para gestionar los fondos europeos a una empresa sancionada". No, no lo hace la, sino el gobierno español. A ver si de una vez se dan cuenta y dedican su tiempo a actuar.