El Estado no es él

CONVIENE medir la retórica propia. Pedro Sánchez recurrió a un retruécano al atribuir a Vox más "sentido de Estado" que al PP. Que no es que los de Casado lo tengan, pero medir el de los de Abascal en función de que le saquen del atolladero al salvarle su mecanismo de reparto de los fondos europeos es pura conveniencia. El sentido de Estado no está en relación a los favores que le hacen a uno. Eso ya lo entendía así Luis XIV. Vox tiene un "sentido de Estado" que levanta esquirlas a principios democráticos y Sánchez no debería pulir esa herrumbre homologándola por su propia conveniencia.