Tenemos que mirar hacia delante

Sin populismos ni alarmismos

Ayer dije esto y hoy en @rtve la Sra Monasterio carga contra "los menas"

La Hostelería en time prime en los programas de A3 y T5. No es casual



Va a ir a más https://t.co/kYrYT83gaW — mmadrigal (@SoyMmadrigal) January 26, 2021

La distancia académica

Un cuadro para olvidar€ O todo lo contrario

Quedar por detrás de Castells en valoración tiene muchísimo mérito pic.twitter.com/KRU4vXUaAp — César Calderón Avellaneda (@CesarCalderon) January 28, 2021

Esto debería de ser ilegal

Estamos mal: las cifras de contagios y de decesos son terribles. Y las consecuencias económicas de la covid-19 van a ser desastrosas, sin duda. Pero todo esto a lo que ya nos hemos acostumbrado no es nada comparado con lo que nos viene: antes de que podamos vacunarnos nos sacudirán las mutaciones del virus que esperábamos pero que nos van a desgarrar. Así que necesitamos buenas noticias, y más si vienen de fuera: "País Vasco se salva de la. Euskadi es, junto a Ceuta y Melilla, la comunidad donde menos puestos de trabajo se ha cobrado la pandemia" (Vozpópuli).Soy perfectamente consciente de que una comparativa favorable no significa que los datos sean buenos, sino que son mejores. Soy perfectamente consciente de que todos los sectores van a necesitar de todos los clientes para recuperarse e incluso salvarse. Del mismo modo, soy plenamente consciente del, como Marcelino Madrigal: "Calentar el ambiente y tensar todo lo posible con temas como hosteleros e inmigración". Para él, esos son los temas de Vox. Y son los mismos que los del fascismo de proximidad: hostelería y dilemas identitarios nada realistas pero que suenan bien a los suyos.En la democracia española se da un fenómeno muy curioso: con gobiernos progresistas muchos profesores de universidad piden excedencias para incorporarse a ellos. Con gobiernos del PP, son las empresas privadas las que necesitan cubrir vacantes de altos cargos durante cuatro años. La experiencia nos ha demostrado que solo hay alguien más alejado de la realidad que un ministro millonario: un gran académico metido a ministro.dejando con el culo al aire a los rectores y apostando por exámenes no presenciales, sin importarle el trabajo hecho durante el curso.Salvo por algún resbalón difícil de justificar, la mano del ministro de Universidades se está notando muy poco en el gobierno español. Así que parece lógico el tuit de César Calderón sobre la valoración de ministros y vicepresidentes del gobierno español: "Quedar por detrás de Castells en valoración tiene muchísimo mérito". Pero el cuadro tiene mucha miga, porque, la ministra peor valorada. Garzón y Celaá también están en la parte final. Los mejor valorados: Robles, Calviño e Illa. La nota de Sánchez no aparece en el cuadro.Me adelanto a las críticas: lano significa que puedas decir lo que quieras. Significa que puedes decir todo lo que es legal que digas. Y en plena pandemia, con miles de infectados que requieren hospitalización o personas que se pasan semanas y meses en las UCI de los hospitales públicos, con ERTE que impiden despidos y ayudas directas a un montón de sectores, debería de ser ilegal que un fulano aparezca en la tele para lanzar su discurso contra los impuestos y a favor de pirarse a Andorra para que tributemos los demás. Iker Jiménez ha sido el que regala minutos a este discurso. Las cartas, boca arriba.