La injusticia

Leyendo las declaraciones de Maddalen Iriarte he sentido las mismas náuseas morales que cuando ETA se disolvió y pidió perdón por algunas víctimas de atentados y dejó caer "y el resto que se jodan, que bien muertos están" — Iñaki Garcia Arrizabalaga (@igarri_naiz) January 23, 2021

Eso que se ahorra

Cuidado, que avanzan los fascistas

"Un pozo sin fondo"

Otra victoria política de Sánchez

Reconozco que he empezado a comentar algunas noticias cuando veo el Teleberri, como un viejo cascarrabias, que cada vez llevo peor ver que algunos se saltan las normas que son para todos, y que las injusticias directamente me cabrean, así que, sobre las declaraciones de la, he preferido no decir lo que siento y hacer mío el tuit de Iñaki García Arrizabalaga: "Leyendo las declaraciones dehe sentido las mismasque cuando ETA se disolvió y pidió perdón por algunas víctimas de atentados y dejó caer 'y el resto que se jodan, que bien muertos están'".He oído avascos hablar dey les entiendo: frenar esta pandemia tiene un impacto directo en sus negocios, y aunque haya ayudas a autónomos o a trabajadores, vía ERTE, todos preferirían, como siempre, como hacen en Madrid€ Porque ya ha dicho Ayuso que ella no será la que cierre la hostelería (las malas noticias que las den otros, esa es la política más fácil). Y ojo al milagro, porque "Madrid es la única comunidad quea la hostelería por la pandemia". Con este titular de InfoLibre la foto está por fin completa.En esta situación tan complicada, con una pandemia que no da tregua, un sistema sanitario muy erosionado (el vasco y cualquier otro), y una ciudadanía agotada,: lo suyo es el populismo, el alarmismo y el tuit asegurando que protegerán con firmeza a los que lo están perdiendo todo. Fascistas de aquí, fascistas de allí y de más lejos todavía: "reelige al conservador Rebelo de Sousa mientras", este es el resumen en Público de las elecciones del pasado fin de semana€ Y de las que debemos tomar nota.No lo digo yo, un resentido antimonárquico nacionalistas vasco y, como tal, provinciano, lo explican así en Eldiario.es: "Solo en las últimas semanasha adjudicado contratos para la conservación de los edificios del complejo de-donde está ubicada la Casa del Rey- por más deen los que se incluye el mantenimiento de dos piscinas de verano y una de invierno". Medio kilito que no se descuenta de la, sino que, como el mantenimiento de otros palacios o el parque móvil (el último coche blindado lo pagó el ministerio de Hacienda), lo abonamos aparte.El poder no ha apaciguado a Pablo Iglesias, que sigue protagonizando su particular juego de tronos y moviendo fichas en Podemos para asegurarse una guardia de pretorianos en cada fila., sin embargo, ha optado por otra estrategia: aprovechar Moncloa para esperar en ella a queque le quedan dentro del. Y parece que por fin es el turno de, que no ganó a Sánchez en España ni gobierna en Andalucía. "Crónica de una muerte prematuramente anunciada", titulan en El Plural, donde ninguna información sobre el PSOE es casual, precisamente.