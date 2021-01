MURCIA, Ceuta, Bilbao,... y lo que venga. Si la levedad del ser es insoportable, su falta de empatía es indignante. No sé cuándo les pareció buena idea colarse en la lista de vacunaciones o chutarse los restos de los viales o lo que sea que haya sucedido. Los gestores de lo público, como la mujer del César. Su fracaso en el examen de responsabilidad es tan flagrante que han agotado convocatorias. Otra cosa es que quienes, en beneficio de su discurso, los exhiben en su chacinería mezclando en el mismo embutido a quien peca y a quien no demuestre que no lo ha hecho.