Coherencia, esa es la clave

Pilla, pilla, Patata tortilla.

Propuesta -(antes de gobernar)- de Podemos: "bajar el IVA de la electricidad al 4%

Ahora se niega a bajar el IVA pic.twitter.com/HGor2HHte8 — Javier Salvador (@J7Salva) January 15, 2021

Nada vino para quedarse

Ellas siempre teletrabajaron

Ibai, cada vez mejor

Seguramente la mejor campaña pro impuestos que hayamos tenido.

Gracias @IbaiLlanos.pic.twitter.com/uIOww80LaI — Numeritos ?? (@08181) January 12, 2021

El fascismo se organiza

No daré yo lecciones a expertos politólogos y científicos con amplia experiencia en política, tanta que desde diferentes partidos, regada por la fuente del conocimiento absoluto: Twitter. Pero en estos casi 20 años que llevo observando la política hay un valor que siempre está presente en los, en los que se perpetúan o, por lo menos, se sostienen:. Justo lo que no demuestran quienes, como Javier Salvador evidencia con dos pantallazos, reclamarony hoy argumentan en contra de la medida con la misma contundencia y seguridad.Ni del confinamiento salimos mejores ni con lavino nada para quedarse. Hasta perderemos de vista las mascarillas, pero más tarde lo que desearíamos todos. La parte buena es que también volveremos a salir o a viajar incluso sin ser conscientes de cómo podemos permitírnoslo. La mala, es que con la vacunación todos volveremos alen horarioscon la conciliación. "Elen la empresa después del confinamiento", alertan en Pymes y Autónomos. Y me temo que aciertan: ¿qué empresa va a duplicar gastos a cambio de perder control?"Lasserán lastras heredar 1.800 millones. Las hermanas del rey Felipe VI serán las grandes beneficiarias de laa la que renunció el monarca". Ahí las tienen. Da igual que parezcas tonta o lista: si eres Borbón, te llevas el montón. El titular es de Vozpópuli y hace referencia a "laque a día de hoy tiene el padre del rey Felipe VI, según afirma la. Por desgracia, cada día estoy más seguro de que la grieta de la monarquía española se tapará con el ataúd de Juan Carlos I. Y los vivos, al megabollo.Desde que vi por primera vez a, cómo no, en Internet, tengo claro que es el vasco con el mejor sentido del espectáculo que hay y seguramente haya habido. Ahora también sé que es un tío que, en cuanto al, lo tiene claro, como hay que tenerlo: en una serie de vídeos explica quela mitad de lo que gana porque, simplemente, gana mucho dinero e incluso sin esa mitad vive muy bien. Y como él, son muchas lasque no emigran a Andorra, lo que genera mucha controversia. "Seguramente la mejorque hayamos tenido", tuiteaba Numeritos.Un rasgo característico deles que es. Solo así logra pervivir en los momentos en los que más ha sido perseguido. La anarquía de Trump, que nadie se confunda, se equilibra con la solidez de los grupos ultra en los que se ha apoyado. En España, tienen una estrategia: "", según Público. Y en el fascismo más próximo también hay una ruta: las ofertas públicas de empleo son el objetivo al que encaminan a laspara que el sistema sufra desde dentro mientras ellos están siempre mejor remunerados.