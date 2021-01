Probemos a llamarlas "mentiras"

Hemos subestimado un problema y cada vez va a ser más difícil librarse de él. Las Fake News son el origen de todos los nuevos desequilibrios sociales y van camino de destruirnos como sociedad... combatirlas debe ser una prioridad... pic.twitter.com/bzPuSlnjxH — Pepo Jiménez (@kurioso) January 11, 2021

Me vale

Políticos, dejad de haceos daño

Ciudadanos idiotas

Hoy sí puede jugar el Real Madrid

Estoy de acuerdo con Pepo Jiménez cuando tuitea que "hemos subestimado un problema y cada vez va a ser más difícil librarse de élson el origen de todos losy van camino de destruirnos como sociedad. Combatirlas debe ser una prioridad". Pero yo iría más allá: tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre.. Al fascista, fascista, y no trumpista, nostálgico o partidario de la lucha armada durante un tiempo pero ya no porque necesita seguir pisando moqueta. Y al blanqueador, colaboracionista, y no contertulio interesante.El breve texto de José Errasti en el Huffington Post sobreme vale para empezar a hablar de ella. No necesito más pruebas: "Quizá Trump y el del bisonte son el resultado de, claramente relacionadas con las nuevas tecnologías. (€) A partir de un determinado tamaño, las tecnologías se vuelven ideologías. (€) El algoritmo (€) ha conseguido que decenas de ciudadanos -en principio, no más tarados que usted o yo-con el automatismo propio de los walking deads". Errasti afirma que. Como forma idiota de estar en el mundo, me temo que sí.No son todos, pero sí son muchos y, sobre todo, con, los políticos que no tienen ningún problema en menoscabar la actividad de la que viven: son los políticos que tuitean contra otros políticos con(un saludo, Echenique), son los políticos que acceden a(un saludo, Casado), son los políticos capaces de decir que las instituciones deberían dey, cuando lo hacen, lo critican (un saludo, Rodríguez), son los políticos que, incluso cuando pierden (un saludo, Elorza), y es Abascal.La ciudadanía es libre de elegir y reelegir a esos políticos y a otros peores que vendrán. Es innegable que nuestros representantes en instituciones y parlamentos, al final, solo son una muestra de lo que somos. Y es cierto quetanto en una jornada electoral como en nuestro día a día: "Sieteabandonados por el temporalcon grafitis y destrozos en el interior" (20 Minutos). ¿Qué ganan los que lo hicieron? Porque lo que pierden parece muy claro. Así somos, sí. En Madrid y en Euskadi, donde los hemos visto arder.Espero que hoy sí se den las condiciones para que podamos ver de qué es. Me refiero a que se den lasque son necesarias para que el Real Madrid pueda decir que ha jugado. Porque ganar a un equipo que juega en inferioridad porque hace frío o el césped está con un poco de nieve no sería justo, ya lo sugirió Zidane.. El Real Madrid es un equipo queque se dan en los campos de las grandes ciudades futbolísticas: en Iruña, Bilbao o Málaga, no tanto, porque somos los provincianos de Europa.