Cómo entienden los fascistas la política

El plan de Madrid

Si no quieres oírlo€

¿De la red o de la empresa?

Le Carré tenía razón

«Téngame informado, pero no muy informado» será siempre mi frase favorita de Le Carré. — Juan Tallón (@xoantallon) December 14, 2020

La política solo puede perseguir una cosa: el. También en procesos transformadores como un nuevo país, el objetivo y el medio tiene que ser el bien común. Nada se consigue destruyendo, obviamente. Tampoco persigue el bien común ni consigue nada quien, en mitad de una pandemia, pide elecciones anticipadas. Este último es. A los del principio del párrafo todos los conocemos en Euskadi y ahora se permitenregalar lecciones sobre hacer país (por cierto, España) y cuidar a la gente a la que antes amedrentaban. Qué asco de año.El plan dey la Comunidad de Madrid más que sanitario parecía político. Y lo sigue pareciendo ahora que empezamos a observar consecuencias que muchos esperábamos, por desgracia: aunque ha reculado y ha hecho más restrictivas sus, el desastre parece inminente al confirmarse como menos útiles de lo esperado los test de antígenos por los que apostaron encuando ya despertaban muchas dudas. Pasadas estas semanas cada vez hay más voces que alertan de que la herramienta es incluso peligrosa, al no detectarmuchos positivos asintomáticos que han seguido contagiando.¿Podemos pedir a la nieta deque pregunte a su abuelo si el origen del dinero que saca de la tarjeta que le regaló es lícito? ¿Podemos reprochar algo a? ¿Podemos reprochárselo por las veces que la prensa está aireando que se pasa por su real arco del triunfo las recomendaciones sanitarias? ¿O podemos liberarnos y pensar que la familia entera se lo ha buscado con esa sensación de impunidad que desparraman y esa acumulación de abusos? Y es más: ¿no sería Juan Carlos I el único culpable de esta situación yde que increpen a su nieta, la de la tarjeta "black"?Cuando oigo hablar delsiempre pienso en la red social, que desde hace un par de años emite evidentes signos de agotamiento pero sigue siendo indispensable para fines comerciales o políticos. La empresa, sin embargo, va viento en popa. Tanto que, en EE.UU., "la Comisión de Comercio de Estados Unidos demanda a la red social por monopolio" (El Independiente). Su posición dominante, después de comprar, y hacerlas crecer, es indiscutible. Pero no es el único:también se hanagigantado, ¿poniendo en riesgo nuestra libertad de decisión?No se me ocurre mejor homenaje aque recordar, como Juan Tallón en Twitter, esta genial frase suya: "Téngame informado, pero no muy informado". La información es necesaria, sin duda, y en esta pandemia estamos demostrándolo. Tanto como que un exceso de información deriva inevitablemente en unay, esta, en mentiras, bulos y patrañas que son aprovechadas por los populistas en la oposición (Euskadi, Alemania, Francia, España€) o en los gobiernos (EE.UU., Brasil, Hungría, Polonia€). Informar bien de lo importante es lo único que deberíamos exigir y exigirnos.