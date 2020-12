LA presidenta de Madrid afirma que "la ley es para todos la misma pero no todos iguales ante la ley" refiriéndose al exrey y su pago a Hacienda para que no le empapelen. La secunda su consejero de Justicia, Enrique López, con el agravante de que este fue magistrado del Constitucional y vocal del CGPJ, lo que explica muchas cosas de ambos órganos. Aún hay quien cree que el derecho divino, como el de pernada, es cosa de la sangre azul. El ministro Ábalos dice que el tema es "personal" del Borbón. Lo de Jack el Destripador también era cosa suya intransferible pero no dejaba de estar feo.