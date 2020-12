En mi equipo

Pese a todo

Que hayamos desarrollado una vacuna en menos de un año y, aún más, que estemos vacunando a personas de 90+ años me parece un absoluto triunfo de la Humanidad. — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) December 8, 2020

El VISAbuelo

Los nietos del Emérito le llamaban el "VISABUELO". — ?? Bob Estropajo ?? (@BobEstropajo) December 8, 2020

Más fraude

No podían faltar los Franco

tiene 90 años y más sentido común que mucha gente más joven que ella: a su edad se ha convertido en lacontra el coronavirus después de que se validara la comercialización del medicamento. Su imagen y su decisión deben servir a quienes dudan para. Las vacunas son seguras, si no, no se habrían distribuido. Posiblemente, las que vengan serán más efectivas, pero la que se ha puesto Keenan es. Y los antivacunas o los que esparcen bulos son unos seres despreciables. No tengo más que añadir.Me refugio de los cenizos y los malintencionados en este tuit de: "Que hayamos desarrollado unay, aún más, que estemosme parece un absoluto triunfo de la Humanidad". Unaque tiene que lidiar no solo con los ignorantes y los del cuanto peor, mejor, ahora también lo tiene que hacer con sus altavoces y portavoces. El mismo grado de desarrollo que va a acabar con una pandemia en menos de un año es el mismo que ha servido para meternos miedo e ideas equivocadas, y para llenarnos de pesimismo.El chiste no es mío, sino de un célebre tuitero conocido como. Pero que un buen tuit no nos distraiga: el uso deque iban contra cuentas corrientes llenas de dinero de origen desconocido era algo habitual en la casa real española. Así lo explican en El Plural: "Tanto Elena como Cristina y varios de sus nietos utilizaron dichos fondospara pagar viajes en Uber, hacer compras en El Corte Inglés o pagar clases de piano. (€) Los que más han gastado han sido", que habrían llegado a hacerse tarjetas del centro comercial con ese número de cuenta.El titular de Público, basado en una noticia de El Confidencial, es de los que te dejan con cara de pasmo: "El marido de la jefa de la oficina Antifraude con Rajoy,de una trama de". Pero España, ¿qué es? La familia real gastando con alegría de una cuenta de origen desconocido montada por Juan Carlos I y el gobierno español a la espera de que lo que debería de ser unpase desapercibido entre tanto mangoneo. Es duro escribirlo pero a algunos la vacuna les ha venido bien€ Para desviar la atención. Lo malo es que esos "algunos" deberían de ser los ejemplares.Y en esta orgía en la que, supuestamente, jefatura de Estado y allegados a miembros del Gobierno se lo habrían estado llevando crudo, se suman, cómo no, los Franco:para evitar que los herederos del dictador lo vaciasen ha resultado ser un catálogo del expolio. "Hasta los muebles están tapizados 'con tejidos históricos', destacan los técnicos enviados por el Juzgado número uno de A Coruña", leemos en Elidario.es, donde enumeran parte de lo encontrado, que debe ser analizado. Pero ya adelantan que hay elementos