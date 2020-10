El fondo del zulo

NO veo en el arresto de tres exmiembros de ETA por un zulo hallado hace un año aportación a los objetivos definidos por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición en conflictos violentos. Ocurre que tampoco coadyuva en ese fin la doctrina de EH Bildu sobre la convivencia si cree que "tiene como condición la libertad de todos los presos" de ETA. Ni convivir en la venganza ni en la impunidad. Verdad, justicia, reparación, no repetición y no enterrar estos principios al fondo de un zulo.