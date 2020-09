EN Madrid dice la presidenta Ayuso que no confina mientras no se confinen los que tienen una incidencia de covid similar en el resto del Estado. A la comunidad le salen más de 700 casos por cada 100.000 habitantes y, por ejemplo, hay en Andalucía un municipio que suma más de 4.500. Así, a ojo, 4.500 parecen más que 700. Pero resulta que el pueblito andaluz tiene 5.000 habitantes y un total de 227 positivos localizados y confinados y la capital tiene 3,22 millones de habitantes y unos 23.000 positivos. La trazabilidad insuficiente y la movilidad arbitraria no las compensa la cuenta de la vieja.