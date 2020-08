Gestionar la duda

LA mejor herramienta para la detección y control del coronavirus , los test PCR, ¿deben ser un apaciguador social? Me explico. En Madrid han decidido hacerlos gratis sin criterio, lo que ha provocado que todo el que quiere tranquilizarse provoque grandes colas para despejar la duda durante unas horas porque, al día siguiente, la única vía de que el negativo no sea positivo es su responsabilidad y la ajena en sus prácticas. Conciencia que puede verse minorada por la falsa seguridad de haberse hecho la prueba. La duda es infinita pero los recursos, no. Combatámosla con sentido común.