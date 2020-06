Al caer la noche

Más allá de los focos de lo socialmente correcto, hay una nueva normalidad que se parece mucho a la normalidad de siempre. Cuando cae la noche, hay muchos ciudadanos que se quitan la careta (mascarilla y protocolo sanitario): cientos en un pueblo, miles en la suma de muchos pueblos. El ambiente nocturno no dista mucho del que era habitual antes de la llegada del covid-19. No hay distancias en los bares y no hay horarios en las calles cuando estos cierran. El panorama no es muy distinto al de cualquier noche en plenas fiestas de un pueblo. Faltan las txosnas y la romería; el resto, igual. Ojalá todo salga bien.