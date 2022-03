Joan Mir: "No estar en la lucha por el Mundial sería dar un paso atrás"

El piloto balear de MotoGP Joan Mir (Suzuki) confiesa que no estar en dentro del grupo de pilotos que lucharán por el Mundial en 2022 sería "dar un paso atrás", después de que su título en 2020 le diera "más hambre y motivación" de cara al futuro, al mismo tiempo que destacó su personalidad más introvertida como "una de las claves" de su rendimiento en la máxima categoría.

"No estar entre los pilotos que luchen por el Mundial sería dar un paso atrás. Cada año tenemos que estar para ganarlo o al menos lucharlo, si no, no habríamos cumplido con el objetivo de principio de temporada. Espero una temporada muy igualada, con muchas sorpresas. Tengo que estar en la lucha en cada carrera", afirmó Mir en una entrevista a Europa Press con motivo de la presentación de la docuserie 'MotoGP Unlimited' de Amazon Prime.

El mallorquín fue campeón de Moto3 en 2017 y tres años después se coronó en la categoría 'reina', un título que le dio "más hambre". "Pensaba que cuando ganas MotoGP ya puedes recoger los 'trastos' e ir a descansar, pero no ha sido así, me ha dado más hambre, ganas de conseguir más victorias, más motivación", reveló.

En este sentido, recuerda que le dio "mucha pena" ganar en MotoGP en la temporada en la que no hubo público en las gradas por la pandemia del coronavirus. "Lo que hace sentir a la gente es cuando están en el circuito, y yo no lo viví, lo tengo pendiente. Quiero ganar para poder compartirlo con ella", añadió.

"La temporada pasada acabé tercero, si no hubiera ganado en 2020 sería una temporada fantástica, pero al ganar en 2020, el 2021 al final no fue especialmente buena", explicó el balear sobre la exigencia sobre sí mismo.

Sin embargo, fue una temporada de aprendizaje. "El año pasado aprendí mucho, sufrimos mucho con un paquete con la moto que no era el que esperábamos al principio de temporada y fuimos arrastrando empezar sin bastantes cosas que llegaron tarde. Pero este año tenemos un paquete más competitivo, y aunque habrá más igualdad, me da optimismo, creo que podremos volver a luchar por el Mundial", augura.

"Es la mejor parrilla en la que he estado, cada año los pilotos son más profesionales, entrenan mejor, en las motos hay más igualdad. Habrá muchas Ducatis, gente de abajo subirá con fuerza, habrá mucha igualdad, todos vamos a llegar más preparados", analizó sobre la temporada que se inicia este fin de semana en Catar.

El piloto de Suzuki admite que su personalidad más introvertida, alejado del foco mediático, le permite focalizarse aún más en sus objetivos. "Esa es mi personalidad en las carreras, no es un papel, es como soy cuando trabajo", apuntó. "Creo que tengo dos personalidades", subrayó entre risas.

"Cuando trabajo soy muy serio, no me gusta reír, estoy centrado al cien por cien en pilotar. Fuera de los entrenamientos soy más tranquilo, hago bromas todo el día, todo lo contrario que en las carreras. Siempre he sido así, desde pequeño me he tomado las motos muy en serio, es una de las claves por las que he podido llegar al Mundial", agregó.

"ES UNA PENA QUE EN ESPAÑA AHORA LAS CARRERAS LAS VEA MENOS GENTE"

Por otro lado, valoró el apoyo de los aficionados españoles, en comparación con los seguidores de otros países. "Venimos de Indonesia y es una pasada cómo vive la gente allí la MotoGP. Yendo del hotel al circuito corriendo me sentía como 'Rocky'. Es verdad que cada año se ven menos las carreras en España que en los años con Crivillé, cuando se vivía más aquí. Ahora hay menos gente que las mira y es una pena porque hay muchos pilotos españoles, pero es verdad que nos falta un poco más", lamentó.

Por ello, Mir cree que la docuserie de Amazon Prime ayudará a que crezca el interés por el motociclismo.

"Normalmente, de un piloto se ven los titulares de la prensa, cómo eres en la pista, pero el lado personal no se ve. Este documental ayudará a que la gente conozca a los pilotos realmente. Estoy contento, me gustó mucho el documental de la Fórmula 1 y creo que hacerlo para MotoGP es muy acertado, la gente lo va a disfrutar mucho", concluyó.