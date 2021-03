Losail, primera y segunda parada del mundial de motociclismo

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) fue la gran sorpresa del Gran Premio de Catar de MotoGP ya que figuraba en la lista provisional de inscritos, si bien tras los entrenamientos que realizó en Montmeló y Portimao (Portugal) decidió, junto a su equipo médico, darse algo más de tiempo de recuperación.



El campeonato del mundo de MotoGP comienza este fin de semana con la disputa en el circuito de Losail del Gran Premio de Catar, que una semana más tarde también será el escenario de la segunda carrera de la temporada, el Gran Premio de Doha.



Recientemente, durante una entrevista con su equipo, el '93' confirmó que se sentía "cada día mejor" y con sus declaraciones avivó las opciones de verle competir en el primer Gran Premio del año, si bien en su contra jugó que se perdió todos los test oficiales, lo que no le impidió acelerar de manera exponencial sus entrenamientos una vez que recibió el visto bueno del cuadro médico que le intervino por tercera vez para solucionar sus problemas por la "pseudoartrosis infectada" que sufrió en el húmero derecho.



En cuanto el equipo médico de la Clínica Ruber Internacional de Madrid, que dirigen Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, le dio el visto bueno para comenzar a entrenarse con moto, las acontecimientos se fueron desencadenando uno tras otro.



Primero con imágenes del ocho veces campeón del mundo montando en bicicleta de montaña, después en mini moto en un trazado pequeño y, por último, en el circuito de Barcelona-Cataluña en Montmeló y de Portimao (Portugal) con una Honda RC 213V-S de calle, que aún siendo de serie se asemeja bastante a su moto de competición, con la que no puede entrenar salvo en competición oficial o test programados.



Una tras otra Marc Márquez fue quemando etapas para intentar llegar a Catar, pero al final no vio oportuno precipitar su regreso y anunció esta misma semana su desistimiento de acudir a las dos primeras carreras de la temporada.



Era lo más lógico, pues nadie, nada más que él, puede comprender cuál es su estado físico actual y el rendimiento de su cuerpo ante las duras exigencias de pilotar una MotoGP.



Además, al menos en las primeras citas, el ocho veces campeón del mundo tendrá que tomarse las cosas con calma y enfocar el primer gran premio de la temporada que dispute como su propia pretemporada para hacerse a la nueva moto y, de paso, arañar algunos puntos para la clasificación, y ya en las siguientes carreras ampliar su ambición hacia posiciones mucho más próximas al podio.



Ese sería el proceso que dicta la lógica, pero qué duda cabe que cuando se habla de Marc Márquez y de sus ambiciones, cualquier cosa puede suceder, no en vano las redes sociales se inundaron con "memes" recordando la película "Tiburón", para avisar del inminente regreso del seis veces campeón del mundo de MotoGP.





Tras la última revisión con el equipo médico, me han aconsejado no participar en las dos carreras de Qatar así que seguiremos con la recuperación para volver a competir lo antes posible!#MM93 pic.twitter.com/9oouizeSwv — Marc Márquez (@marcmarquez93) March 22, 2021

Pol Espargaró, ¿el gran rival de Márquez?

Binder, Oliveira y Bastianini

Y esta temporada todo apunta a que Marc Márquez va a tener que controlar mucho más de cerca a su nuevo compañero de equipo, el español Pol Espargaró , quien ávido de lucir sus nuevos colores y pilotar su nueva moto fue de los que más kilómetros hizo durante la pretemporada y, además, con muy buenos resultados; quemando etapas para conocer el complicado perode la Repsol Honda RC 213 V, se fue acercando peligrosamente a sus rivales.Pol Espargaró será uno de los pilotos a tener en cuenta en cada gran premio a lo largo de 2021, aunque seguro que necesitará algo más de tiempo para adaptarse a su nueva moto.Su condición de vigenteotorga a Joan Mir (Suzuki GSX RR) la vitola de favorito y eso es algo que no se puede desdeñar, independientemente de que serán muchos los aspirantes a desbancarlo de tan privilegiada posición.En pista habrá otros muchos pilotos que por lo exhibido durante la corta pretemporada de 2021 podrían tener su parte importante de protagonismo, como en el caso de los pilotos oficiales de Ducati, el australiano, el más rápido de todos ellos, o los de Yamaha, el españoly el francés, que acabaron tras él, o incluso el italiano, quien antes incluso de comenzar el campeonato ya se ha ganado el derecho a disponer de una moto con las mismas especificaciones que el resto de pilotos oficiales de Yamaha.La igualdad entre estos cuatro pilotos resultó pasmosa y anuncia pelea en las posiciones de cabeza, a expensas de lo que suceda con Marc Márquez en lo que a su rendimiento se refiere, mientras que otros pilotos como el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia y los oficiales de Suzuki, el vigente campeón del Mundo Joan Mir y su compañero y también español Alex Rins , parecen tener todavía algo de trabajo por delante para intentar estar al mismo nivel que su competencia, pero en un campeonato en el que habrá al menos 19 carreras, queda tiempo para avanzar en ese sentido.No se puede dejar fuera de la relación de aspirantes al podio al francés, quien al fin dispondrá de un prototipo de la temporada para defender sus intereses, como tampoco al españolquien, esta vez sí, parece contar con una Aprilia RS-GP mucho más cerca de sus rivales y que brilló a muy buen nivel en todas las jornadas de entrenamientos en las que participó.El surafricanoy el portuguésserá otro dúo a tener en cuenta. Ambos ya saben lo que es ganar y aunque no destacaron en exceso durante la pretemporada, en cuanto comience el campeonato tendrían que estar arriba en la tabla de tiempos.Alex Márquez será uno de los pilotos que está casi obligado a dar un paso adelante, aunque esta temporada se encuentre en el equipo del italianoen lugar de en el Repsol Honda, pero continúa con la misma moto y debiera tenerla mucho más, aunque una caída durante la pretemporada quizás merme algo su inicio de campaña.Entre los debutantes destacó el rendimiento del italiano, campeón del mundo de Moto2 en 2020, con la Ducati Desmosedici GP20 del equipo Avintia y del español Jorge Martín, campeón del mundo de Moto3 en 2018, con la versión GP21 de la escudería Pramac, que pueden protagonizar buenas carreras a lo largo de la temporada, como también el italianocon sendas KTM RC 16.