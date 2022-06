Jorge Fernández Díaz, santo varón de la politica

Lo escuchamos ayer en El País ordenando a los cloaqueros Villarejo y Pino cargarse a Pujol y Mas con pruebas inventadas. La frase final de la pillada es antológica: "Negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión ha existido". Y va hoy Jorge Fernández Díaz y comienza tal que así su columna diaria en La Razón: "Soy consciente de que es remar a contracorriente reivindicar hoy la política como una actividad que «rectamente ejercida como servicio al bien común, puede llegar a ser una práctica eminente de la virtud de la caridad». Jamás hubiera osado hacer esta afirmación pero no es mía, sino de San Juan Pablo II –y recordada por Benedicto XVI y Francisco– con ocasión de la proclamación que hizo de Santo Tomás Moro como «Patrono de los políticos y los gobernantes» en el marco del gran Jubileo del año 2000 en Roma". Rostro de alabastro.

Les cambio de tercio. Ha gustado en Diestralandia el bandazo de Sánchez anunciando ahora una rebaja del IVA de la factura eléctrica. Pero, cómo no, atribuyen el logro al PP pues, sin su victoria en Andalucía, la medida no habría llegado al BOE. Con todo, Pedro J. Ramírez está muy molesto porque, según dice saber, también se va a subir impuestos a las eléctricas. Hasta ahí podíamos llegar: "Este señalamiento de empresas que han tenido un comportamiento ejemplar durante la pandemia, y que son los grandes grupos señeros de la economía española, no sólo supone un ejercicio de ensañamiento ideológico y demagógico. También pone a estas compañías en la picota con argumentos falsos. Pero el Ministerio de Transición Ecológica ha asumido como objetivo innegociable gravar los supuestos "beneficios caídos del cielo" de las eléctricas".

La otra gran moda entre los columneros diestros es anunciar el inminente fin de lo que llaman Frankenstein. Aquí el aporte de Jorge Bustos hoy en El Mundo: "El Gobierno se está desmoronando ante nuestros ojos. Nadie sabe qué secretario de Estado dimitirá mañana ni qué genialidad urdirá el tratadista de supervivencias este verano. Y los españoles ni siquiera pueden disfrutar del espectáculo porque están demasiado ocupados empeñando riñones por gasolina".

Del mismo género, esto de Miquel Giménez en Vozpópuli: "Las trompetas del apocalipsis sociata han sonado en Andalucía como antes en Madrid o Castilla y León y está la cosa mú malita. De todos modos, si el guantazo del tamaño de la catedral de Burgos que se va a llevar Sánchez en generales sirve para que abdique de su vocación por la cosa pública, se haga ciudadano dominicano o se dedique a buscar minas de oro, démoslo por bien empleado".

Luego están los fastos esos de la OTAN de la semana que viene. El subdirector de El Debate, Luis Ventoso, va haciendo ejercicios de dedos: "El miércoles y jueves que viene asistiremos a uno de los ejercicios de autobombo más empalagosos de los últimos años: Mi Persona presentándose como líder planetario con motivo de la cumbre de la OTAN en Madrid. Incluso es posible que por fin logre hablar con Biden con ambos sentados (hasta ahora, lo único que ha logrado son unos patéticos segundos persiguiéndolo por un pasillo y 20 minutos de teléfono este martes, porque la Administración estadounidense no se fía de un Gobierno español de ribetes antisistema)".

Eso digamos que es precalentamiento. Al calentamiento de verdad se aplica La Razón con esta apertura de primera: "CDR, radicales y abertzales quieren boicotear la marcha anti OTAN de Podemos". Menudo cóctel. Luego, prescindiendo de la primera parte, el editorialista afea a los morados su antiatalantismo. "Podemos, en el lado errado de la Historia", se titula la pieza, de la que extraigo estas líneas: "Y para los demócratas, quienes creen que solo desde el respeto a las libertades públicas de los ciudadanos y de la observancia de las leyes que emanan de la soberanía de los pueblos libres es posible alcanzar la paz, la estabilidad y la democracia, no hay otra elección posible que el reforzamientos de las capacidades militares de la Alianza y el acogimiento de aquellos países democráticos que se sienten en peligro. Pero, en España, no parece ser esta la elección de los socios comunistas del Gobierno, que siempre han estado en el lado errado de la Historia, allí donde toda tiranía puede ser justificada en nombre de una paz, que es la de los cementerios".

Y para terminar, totalmente fuera de concurso, les he reservado la tontuna más reciente de Salvador Sostres en ABC. Se trata de un elogio cierta pastillita azul. Se lo juro: "Viagra es además el más feminista de los fármacos. Es quitarle importancia a nuestro orgasmo, que podemos conseguirlo solos, más rápido y sobre todo más barato. No es de poco hombre o de poco macho o de impotente tomarlo. Es de señor amable y educado. Es asegurarnos de ofrecer un rendimiento que guarde proporción con la hermosa entrega que ellas nos hacen". Rijoso, como siempre.