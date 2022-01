Salvador Sostres se apunta a las fiestas de Boris Johnson

Pues sí, a falta de material de más sustancia, les abro el baile con la etílica e insolidaria muestra de adhesión de Salvador Sostres hacia Boris Johnson. Si llega a enterarse el arrinconado primer ministro, le caerá un lagrimón y levantará su copa por el último tipo capaz de apoyarle que debe quedar en el mundo. "Boris y yo" es es el titulo de la columna que firma en ABC el requetemalote Sostres. Nos basta con el primer párrafo: "Las fiestas del primer ministro fueron las mías. Enseguida que pude me salté cuanta ley existió para acudir a restaurantes clandestinos con mi familia y amigos, como un acto de placer pero también heroico contra la tiranía. El confinamiento fue estúpido, cualquier agresión pasada o presente contra bares y restaurantes es absurda, estéril y profundamente dañina para la economía, es decir, para la vida". La tontería se le pasaba con tres semanas boca abajo en una UCI.

De Boris a Biden. Ya saben que al desmañanado presidente de Estados Unidos se le escapó (o no) una imprecación contra un periodista de la cadena ultra por excelencia. "Doble rasero con la Casa Blanca", protesta el editorialista de La Razón. Ya imagina por dónde va: "Ha regalado torpezas y deslices encadenados y lo último ha sido llamar «hijo de puta» a un periodista de Fox que preguntó sobre la inflación en un tono de absoluta corrección. Trump habría sido crucificado, pero con Biden, silencio. Es ese doble rasero político y mediático que envilece la vida pública".

Y como eso no es susficiente, el mismísimo director del periódico azulón in person, Francisco Marhuenda, incide con el asunto en sus letras de la última página: "Biden me parece un personaje lamentable y me sucedía lo mismo con Trump. Dos populistas de distinto signo. Es verdad que el primero es el típico vendedor de coches usados que esgrime esa sonrisa falsa y que se siente superior a los periodistas. El otro, un bocazas incontinente y grosero".

Ignacio Ruiz-Quintano también le dedica al exabrupto su columna de ABC: "Sleepy Joe, que para celebrar san Francisco de Sales llamó en rueda de prensa «estúpido hijo de puta» a un periodista de la Fox que le preguntó por la inflación. Los demás periodistas callaron como tusos porque Sleepy Joe es el líder del mundo libre, cuyo pilar, dicho por Montesinos, es la prensa, y no vamos a tirar piedras a nuestro tejado".

Hablando de líderes, en El Español Cristian Campos declara estadista de talla planetaria a€ ¡tachan, tanchán!€ Isabel Díaz Ayuso: "En España sólo hay una líder que ha acaparado portadas en los medios de prensa internacionales (y que ha generado riqueza, atraído inversiones, conservado puestos de trabajo y respetado la libertad de los suyos) y lo más bonito que le hemos dicho es "loca del coño" mientras su propio partido se juramentaba para derribarla con los ojos inyectados en bilis".

Terminamos con una soplagaitez del género yolandil firmada por Alfonso Ussía en El Debate: "Yolanda Díaz, que últimamente ha recordado su amor por Gramsci. Porque Yolanda vive en el amor permanente, siempre rodeada de amor, desde Garamendi a Ada Colau, pasando por Gramsci, el Che Guevara, Pepe Stalin y Nicolás Maduro. Y recientemente, por Putin".