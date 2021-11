El "maqueto Aitor Esteban", la "independencia vinatera" y "La Rioja euskalduna"

A la independencia por la uva, capítulo dos. Y lo normal es que sea el último, pues a última hora de la tarde de ayer el PNV retiró la propuesta que tanto juego les ha dado a los amanuenses diestros. Pero la retirada, como van a ver, no ha rebajado el nivel de las soflamillas, las gracietas y las mentiras groseras sobre lo que de verdad se pretendía. Pasen y lean.

Empezamos en La Razón, que todavía cuando ya se sabía que los jeltzales habían guardado la iniciativa en el cajón mantenía este agreste titular: "El PNV lleva su afán independentista al vino con su iniciativa para romper la denominación de Rioja". Ya con la información renovada, solo era cuestión de darle una vueltecita al contarlo en el segundo editorial: "El PNV ha tenido que aparcar su intentona de acabar de facto con ese proyecto de éxito que es la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja. Su intención de trocear la marca y el negocio que sustentan casi 15.000 viticultores y 575 bodegas para sacar su correspondiente tajada económica, política, social e institucional no ha prosperado". Título de la redacción, "Las cacicadas del insaciable PNV".

ABC titula en su segunda portada "El PNV recula en sus planes de dividir la denominación Rioja", aunque en uno de los sumarios se pega un largo creativo; donde cabe una fake news caben ciento: "El gobierno de Urkullu continuará en su empeño por imponer un DOC propia para la Rioja Alavesa". Y como complemento, claro, el editorial de rigor: "Lo del PNV no es solo un recurrente intento invasivo que viene de lejos contra la economía de la autonomía riojana y el sector del vino. Es una auténtica expropiación política en beneficio del nacionalismo que por el momento queda en barbecho. En su día, el consejo regulador de la Denominación de Origen Rioja ya denunció, y con razón, que se pretendía una escisión e independencia por la vía de hecho". Otra exageración.

Vamos con los guasones. Comparece en primer lugar el chico de los recados de Pedro J. Ramírez, Cristian Campos, que titula con ingenio su columna en El Español "La Rioja, nueva colonia euskalduna". Y en el arranque, esto: "Que todo lo que es suyo lo heredará algún día el PNV es una de las pocas certezas que tiene el español que sufre la desgracia de nacer en la España socialdemócrata". La chapa de repertorio prosigue sin mayor interés hasta que aparece un champiñón: "En el País Vasco se vive muy bien porque los madrileños viven un poco peor de lo que vivirían si los vascos se solidarizaran con el resto de los españoles en la misma medida que lo hace Madrid". Tap, tap, tap, le dará unos golpecitos en la coronilla su señorito, el de los tirantes.

Aquí tienen el remate, porque se supone que la cosa iba de vinos. Un desprecio no ya a los caldos alaveses, sino a los de toda DOC Rioja: "Yo, por mi parte, y a la vista de los resultados de las elecciones autonómicas de 2019 en La Rioja (sarna con gusto no pica), sólo puedo recomendarles tres de los mejores vinos españoles actuales: el Ribera del Duero San Cucufate (35 euros), el fino Tío Pepe Dos Palmas de 2021 (24 euros) y el Toro San Román 2018 (28 euros)". No, mileurista no es el tal Campos.

En El Debate, fiesta mayor, con Alfonso Ussía y Luis Ventoso subiéndose casi literalmente a la parra. Empezamos por el segundo, que encabeza su pieza también con chispa de la de los antiguos mecheros de piedra: "El PNV y el independentismo vinatero". Les aparto el pedazo de chistaco: "Han ideado un nuevo agravio: ¡la independencia del vino de Rioja alavés! ¿Cómo pueden estar las uvas alavesas, vascas, puras e identitarias, mezcladas bajo una misma denominación de origen con las uvas cipayas de La Rioja y Navarra? Nacionalismo chiquitero. O cómo hacer oposiciones a ser cada día un poquito más insoportable".

Y ahora sí, fin de festejo con el inefable Ussía, que después de contar que tuvo una novia españolísima de San Sebastián pese a sus ocho apellidos vascos, se casca este regüeldo: "Ahora, el maqueto Aitor Esteban –disimulan el maquetismo y el charneguismo con el nombre de pila, Aitor y Anna–, ha anunciado el proyecto de separación de una de las marcas de España más famosas en el mundo".

Todo, para acabar así: "En lugar de fragmentar la denominación de origen «Rioja», lo que conviene es volver a las viejas costumbres de la pequeña tierra, y obligar a los oficiantes de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava a usar en las misas el «chacolín» o chacolí. Dios lo perdona todo. Incluso que su Sangre se haga milagro desde un caldo, el chacolí, que es un petardo de vino". Les de jo a ustedes la apostilla.