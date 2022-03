'Alice in Borderland': El fenómeno de la supervivencia Curiosidades que desconocías de esta popular serie

Las diferentes plataformas se nutren de diversas series y películas con géneros para todos los gustos. Cierto es que algunas temáticas están más en boga que otras y que cosechan grandes éxitos debido a su peculiaridad. Hablando de modas, las tramas innovadoras que transcurren en base a un juego están despertando el interés de los seriéfilos. Alice in Borderland (2019) es una de esas series con miles de fanáticos que se pasan los capítulos en tensión por su trama superviviente.

Se trata de una serie japonesa de carácter fantástico que en los últimos tiempos se ha vuelto bastante popular en la plataforma de videos por streaming, Netflix, gracias a su historia llena de acción. Se estrenó en 2019 y se adelantó a El Juego del calamar, también muy aclamada entre el público, y que comparten rasgos similares en cuanto a su temática.

La serie, dirigida por Shinsuke Sato y protagonizada por Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya, está basada en el manga titulado Imawa no Kuni no Alice, del autor Haro Aso, y cuenta la historia de un jugador y sus amigos, quienes están atrapados en el juego y luchan por sobrevivir. En el primer juego, se les pide que elijan una puerta de una habitación marcada como "vivo" o una marcada como "muerto" en un tiempo máximo de dos minutos. Si no se mueven, la habitación se incendia.

un juego peligroso

Durante el primer movimiento, una de las colegialas que intervienen en el juego elige la puerta equivocada y muere inmediatamente. Cuando el resto pasa por la otra puerta, una de las protagonistas, Arisu, empieza a entender la lógica de todo el entramado, pero no antes de algunos momentos difíciles que incluyen que otra de sus compañeras, Chota, se queme gravemente la pierna. Cuando salen del juego, sin embargo, se dan cuenta de que no es el único juego que tendrán que jugar para sobrevivir.

'Alice in Borderland', a pesar de tener inicialmente una ambientación cruel y llena de tensión, también cuenta con momentos de humor. Tal es su éxito que el juego va a continuar.

Un éxito mundial

Alice in Bonderland ha logrado un ejército de miles de seguidores alrededor del mundo gracias a su trama llegando a ganar el título del drama de acción japonés más popular de Netflix. La serie, protagonizada por Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya ha logrado reunir en todo este tiempo a fans de Japón y toda Asia, incluidos Indonesia, Malasia, Hong Kong, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

Los personajes de Arisu y Usagi están basados en su creador

El creador de la serie, Haro Aso, confesó para una revista que los personajes de Arisu y Usagi están basados en su personalidad, ya que quería que fuesen como él.

El término manga es más buscado gracias a la serie

Según el portal Asia One, el término manga fue el más tecleado en las búsquedas de Google después del estreno de la serie en Netflix. También se incrementaron las visitas a los perfiles de los actores principales Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya.

Las escenas en Shibuya Crossing Scramble no son reales

Como ocurre en muchas ocasiones, las imágenes que se proyectan están localizadas en zonas diferentes que nada tienen que ver con la realidad. Este es el caso de las escenas que transcurren en Shibuya Scramble Crossing, el cruce más concurrido de Tokio, que no son reales, ya que están grabadas en la ciudad de Ashikaga.

La grabación en la estación del metro de Shibuya fue en una sola toma

Muchos recordarán la escena en la que Arisu y sus amigos huyeron de la policía antes de esconderse en un baño público. Pues bien, esa secuencia que dura más de un minuto se realizó en una única toma. Fue todo un éxito.

Maestros del CGI

Además de las vistas desde las puertas de entrada, los baños públicos y las carreteras, las escenas de Shibuya fueron creadas principalmente por los maestros CGI. El director de efectos visuales incluso recreó las sombras del edificio de Tokio para mantener la ambientación más acorde a la realidad.

El tigre fue creado con VFX

Desde los juegos hasta los personajes, lo cierto es que no son reales, se hicieron con VFX. Por ejemplo, podemos ver esta obra en el episodio número 5. Uno de sus autores de animación, el holandés Erik Jan De Boer, ganó un premio de la Academia por crear al tigre de la película 'Life of Pi' en 2012.

"Como serie os recomiendo una que ya le recomendé a mi hermano, 'Alice in Borderland'" julen luquin arquitecto y profesor